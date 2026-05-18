Corpus Christi é feriado? Saiba a origem da data e o significado

A comemoração cristã de Corpus Christi, celebrada neste ano em 4 de junho, não é considerada feriado nacional, mas ponto facultativo. A data ocorre sempre 60 dias após a Páscoa, em uma quinta-feira, em referência ao dia da semana da Santa Ceia de Jesus Cristo com os apóstolos, ocasião em que, segundo a tradição cristã, foi instituída a Eucaristia.