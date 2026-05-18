Corpus Christi é feriado? Saiba a origem da data e o significado

A comemoração cristã de Corpus Christi, celebrada neste ano em 4 de junho, não é considerada feriado nacional, mas ponto facultativo. A data ocorre sempre 60 dias após a Páscoa, em uma quinta-feira, em referência ao dia da semana da Santa Ceia de Jesus Cristo com os apóstolos, ocasião em que, segundo a tradição cristã, foi instituída a Eucaristia.
As celebrações de Corpus Christi são marcadas pela confecção de tapetes coloridos, tradição que toma conta de ruas e arredores de igrejas em diversas cidades do país.
Em Porto Alegre, a data foi transformada em feriado municipal. No entanto, estender o dia de descanso para a sexta-feira depende de cada instituição, pois não é uma decisão legislativa.
Origem do Corpus Christi
A expressão Corpus Christi vem do latim e significa "Corpo de Cristo". A celebração cristã celebra a presença real e substancial de Jesus Cristo durante a Eucaristia.
A celebração do Corpus Christi surgiu no século 13, motivada pelas visões da freira belga Santa Juliana de Cornillon. Após anos de insistência, foi o Bispo de Liège, Dom Roberto de Thourotte, quem acolheu a proposta e instituiu a celebração em sua diocese.
O reconhecimento mais amplo viria pouco depois, impulsionado pelo chamado Milagre de Bolsena, em 1263, na Itália. Segundo a tradição católica, um padre que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia teria visto a hóstia sangrar durante a missa, manchando o corporal do altar.
Diante da repercussão do episódio, o Papa Urbano IV (1195 - 1264) promulgou a bula Para viver neste Mundo, em 1264, estendendo a celebração de Corpus Christi a toda a Igreja Católica.
Outros feriados e pontos facultativos em 2026
- 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
- 12 de outubro — segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 2 de novembro — segunda-feira: Finados (feriado nacional)
- 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
- 24 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Natal
- 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Ano-Novo
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