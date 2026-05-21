Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

A celebração de Corpus Christi em 2026 será no dia 4 de junho e, apesar de ser considerada uma das datas religiosas mais importantes para católicos, não é feriado nacional no Brasil, mas sim ponto facultativo. Isso significa que empresas e órgãos públicos podem decidir se haverá expediente normal ou não.
A data é celebrada sempre 60 dias após a Páscoa, em uma quinta-feira, em referência à Última Ceia de Jesus Cristo com os apóstolos, ocasião em que, segundo a tradição cristã, foi instituída a Eucaristia.
Em algumas cidades brasileiras, no entanto, Corpus Christi pode ser considerado feriado municipal. É o caso de Porto Alegre, onde a celebração será feriado em 2026.
As comemorações costumam ser marcadas pela confecção de tapetes coloridos em ruas e arredores de igrejas, tradição mantida em diversas regiões do país. O nome Corpus Christi significa "Corpo de Cristo" em latim.
A celebração surgiu no século XIII, após relatos de visões de Santa Juliana de Cornillon, e ganhou força depois do chamado Milagre de Bolsena, na Itália. Em 1264, o Papa Urbano IV oficializou a festa para toda a Igreja Católica.
Em Porto Alegre, a celebração de Corpus Christi será considerada um feriado municipal em 2026.
Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?
Feriados
Os feriados são datas comemorativas oficialmente reconhecidas pelo governo. Dessa forma, atividades laborais e comerciais são normalmente suspensas.
Feriados são estabelecidos por lei, e quem trabalha em datas comemorativas oficiais geralmente recebe compensação financeira por isso.
Ponto facultativo
O ponto facultativo, por outro lado, é um dia em que atividades não são obrigatórias para determinadas categorias ou ainda oficializadas por lei.
Na essência, o ponto facultativo permite a dispensa do trabalho, porém, a empresa pode optar por operar durante a data.
Outros feriados e pontos facultativos em 2026
- 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
- 12 de outubro — segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 2 de novembro — segunda-feira: Finados (feriado nacional)
- 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
- 24 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Natal
- 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Ano-Novo
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