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Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Celebração ocorre 60 dias após a Páscoa e faz referência ao dia da semana da Santa Ceia

Zero Hora

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Bruno Todeschini/Agencia RBS
Data é marcada pela confecção de tapetes coloridos de serragem.

A celebração de Corpus Christi em 2026 será no dia 4 de junho e, apesar de ser considerada uma das datas religiosas mais importantes para católicos, não é feriado nacional no Brasil, mas sim ponto facultativo. Isso significa que empresas e órgãos públicos podem decidir se haverá expediente normal ou não.

A data é celebrada sempre 60 dias após a Páscoa, em uma quinta-feira, em referência à Última Ceia de Jesus Cristo com os apóstolos, ocasião em que, segundo a tradição cristã, foi instituída a Eucaristia.

Em algumas cidades brasileiras, no entanto, Corpus Christi pode ser considerado feriado municipal. É o caso de Porto Alegre, onde a celebração será feriado em 2026.

As comemorações costumam ser marcadas pela confecção de tapetes coloridos em ruas e arredores de igrejas, tradição mantida em diversas regiões do país. O nome Corpus Christi significa "Corpo de Cristo" em latim.

A celebração surgiu no século XIII, após relatos de visões de Santa Juliana de Cornillon, e ganhou força depois do chamado Milagre de Bolsena, na Itália. Em 1264, o Papa Urbano IV oficializou a festa para toda a Igreja Católica.

Em Porto Alegre, a celebração de Corpus Christi será considerada um feriado municipal em 2026. 

Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?

Feriados

Os feriados são datas comemorativas oficialmente reconhecidas pelo governo. Dessa forma, atividades laborais e comerciais são normalmente suspensas.

Feriados são estabelecidos por lei, e quem trabalha em datas comemorativas oficiais geralmente recebe compensação financeira por isso.

Ponto facultativo

O ponto facultativo, por outro lado, é um dia em que atividades não são obrigatórias para determinadas categorias ou ainda oficializadas por lei.

Na essência, o ponto facultativo permite a dispensa do trabalho, porém, a empresa pode optar por operar durante a data.

Outros feriados e pontos facultativos em 2026

  • 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
  • 12 de outubro — segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
  • 2 de novembro — segunda-feira: Finados (feriado nacional)
  • 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
  • 24 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Natal
  • 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)
  • 31 de dezembro — quinta-feira: Véspera de Ano-Novo

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