Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2955, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 10 - 20 - 30 - 46 - 47
2º sorteio:
03 - 11 - 29 - 32 - 33 - 39
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 4.455,41
- 4 acertos: 398 apostas ganhadoras R$ 115,14
- 3 acertos: 7.039 apostas ganhadoras R$ 3,25
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 4.511,10
- 4 acertos: 399 apostas ganhadoras R$ 114,85
- 3 acertos: 7.639 apostas ganhadoras R$ 2,99
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3682, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 21- 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.439.295,40
- 14 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 1.310,41
- 13 acertos: 10552 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 118566 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 587090 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2922, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
02 - 04 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 36 - 46 - 47 - 61 - 65 - 66 - 69 -76 - 86 - 88 - 91 - 93 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 40.018,16
- 18 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 3.001,36
- 17 acertos: 526 apostas ganhadoras, R$ 285,30
- 16 acertos: 3007 apostas ganhadoras, R$ 49,90
- 15 acertos: 13279 apostas ganhadoras, R$ 11,30
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.100.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7022, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
30 - 38 - 47 - 50 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhadores
- 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 17.780,98
- 3 acertos: 3.734 apostas ganhadoras, R$ 163,26
- 2 acertos: 104.658 apostas ganhadoras, R$ 5,82
Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 845, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
- coluna 1: 4
- coluna 2: 2
- coluna 3: 6
- coluna 4: 8
- coluna 5: 8
- coluna 6: 4
- coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 1.199,19
- 4 acertos: 376 apostas ganhadoras, R$ 70,16
- 3 acertos: 3.053 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00