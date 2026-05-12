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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2955, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 10 - 20 - 30 - 46 - 47

2º sorteio:

03 - 11 - 29 - 32 - 33 - 39

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 4.455,41
  • 4 acertos: 398 apostas ganhadoras R$ 115,14
  • 3 acertos: 7.039 apostas ganhadoras R$ 3,25

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 4.511,10
  • 4 acertos: 399 apostas ganhadoras R$ 114,85
  • 3 acertos: 7.639 apostas ganhadoras R$ 2,99

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3682, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 21- 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.439.295,40
  • 14 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 1.310,41
  • 13 acertos: 10552 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 118566 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 587090 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2922, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

02 - 04 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 36 - 46 - 47 - 61 - 65 - 66 - 69 -76 - 86 - 88 - 91 - 93 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 40.018,16
  • 18 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 3.001,36
  • 17 acertos: 526 apostas ganhadoras, R$ 285,30
  • 16 acertos: 3007 apostas ganhadoras, R$ 49,90
  • 15 acertos: 13279 apostas ganhadoras, R$ 11,30
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.100.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7022, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

30 - 38 - 47 - 50 - 68

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhadores
  • 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 17.780,98
  • 3 acertos: 3.734 apostas ganhadoras, R$ 163,26
  • 2 acertos: 104.658 apostas ganhadoras, R$ 5,82

Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 845, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

  • coluna 1: 4
  • coluna 2: 2
  • coluna 3: 6
  • coluna 4: 8
  • coluna 5: 8
  • coluna 6: 4
  • coluna 7: 1

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 1.199,19
  • 4 acertos: 376 apostas ganhadoras, R$ 70,16
  • 3 acertos: 3.053 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

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