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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste sábado

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1220, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

04 - 05 - 09 - 11 - 20 - 26 - 28

Mês da sorte: Agosto

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.655,06
  • 5 acertos: 1858 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 22473 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 69613 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6070, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 017254 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 061725 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 085914 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 005255 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 050057 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3699, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 234 apostas ganhadoras, R$ 2.204,04
  • 13 acertos: 9111 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 106591 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 554234 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 359, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

01 - 08 - 10 - 12 - 22 - 30

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 254.893,69
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 24 apostas ganhadoras, R$ 4.720,25
  • 4 acertos + 2 trevos: 97 apostas ganhadoras, R$ 1.251,31
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1326 apostas ganhadoras, R$ 91,53
  • 3 acertos + 2 trevos: 1755 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 12159 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 11425 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 80872 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 46.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3013, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 33.161,69
  • 4 acertos: 2918 apostas ganhadoras, R$ 861,70

Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7039, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

12 - 15 - 16 - 67 - 80

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 9.591,81
  • 3 acertos: 4842 apostas ganhadoras, R$ 120,74
  • 2 acertos: 127365 apostas ganhadoras, R$ 4,59

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2398, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

11 - 29 - 40 - 47 - 48 - 53 - 70

Time do coração: GREMIO/RS

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 47.396,69
  • 5 acertos: 224 apostas ganhadoras, R$ 1.813,64
  • 4 acertos: 4383 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 45174 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 30032 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.500.000,00

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