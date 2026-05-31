Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1220, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):
04 - 05 - 09 - 11 - 20 - 26 - 28
Mês da sorte: Agosto
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.655,06
- 5 acertos: 1858 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 22473 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 69613 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6070, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 017254 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 061725 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 085914 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 005255 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 050057 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3699, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 234 apostas ganhadoras, R$ 2.204,04
- 13 acertos: 9111 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 106591 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 554234 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 359, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):
01 - 08 - 10 - 12 - 22 - 30
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 254.893,69
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 24 apostas ganhadoras, R$ 4.720,25
- 4 acertos + 2 trevos: 97 apostas ganhadoras, R$ 1.251,31
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1326 apostas ganhadoras, R$ 91,53
- 3 acertos + 2 trevos: 1755 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 12159 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 11425 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 80872 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 46.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3013, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):
02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 33.161,69
- 4 acertos: 2918 apostas ganhadoras, R$ 861,70
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7039, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):
12 - 15 - 16 - 67 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 9.591,81
- 3 acertos: 4842 apostas ganhadoras, R$ 120,74
- 2 acertos: 127365 apostas ganhadoras, R$ 4,59
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2398, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):
11 - 29 - 40 - 47 - 48 - 53 - 70
Time do coração: GREMIO/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 47.396,69
- 5 acertos: 224 apostas ganhadoras, R$ 1.813,64
- 4 acertos: 4383 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 45174 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 30032 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.500.000,00