Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1214, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
02 - 03 - 19 - 20 - 21 - 28 - 30
Mês da sorte: Dezembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 3.785,16
- 5 acertos: 1624 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 22006 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 68324 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6066, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 008667 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 082817 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 022110 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 047946 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 003451 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3687, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.968.207,20
- 14 acertos: 179 apostas ganhadoras, R$ 2.305,52
- 13 acertos: 6863 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 92892 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 526261 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 355, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
06 - 07 - 10 - 30 - 40 - 47
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 19 apostas ganhadoras, R$ 18.308,39
- 4 acertos + 2 trevos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.047,83
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 753 apostas ganhadoras, R$ 152,29
- 3 acertos + 2 trevos: 1018 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8462 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8134 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 68828 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 43.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3009, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 136 apostas ganhadoras, R$ 19.052,37
- 4 acertos: 6714 apostas ganhadoras, R$ 636,14
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7027, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
24 - 27 - 34 - 44 - 47
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 5.866,85
- 3 acertos: 5378 apostas ganhadoras, R$ 92,46
- 2 acertos: 121656 apostas ganhadoras, R$ 4,08
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2392, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
04 - 12 - 17 - 23 - 59 - 75 - 78
Time do coração: TOMBENSE/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 29.676,14
- 5 acertos: 258 apostas ganhadoras, R$ 1.314,55
- 4 acertos: 4328 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 40947 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7677 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.200.000,00