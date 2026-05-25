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Confira os resultados das loterias deste domingo

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
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Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3010, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (24):

03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47

Premiação:

  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 168.170.026,83
  • 5 acertos: 590 apostas ganhadoras, R$ 13.890,02
  • 4 acertos: 37565 apostas ganhadoras, R$ 311,65

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedores:

  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • RIO DE JANEIRO/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
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