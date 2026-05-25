Confira os resultados das loterias deste domingo

Confira os resultados dos sorteiosArte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3010, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (24):
03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47
Premiação:
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 168.170.026,83
- 5 acertos: 590 apostas ganhadoras, R$ 13.890,02
- 4 acertos: 37565 apostas ganhadoras, R$ 311,65
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedores:
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos