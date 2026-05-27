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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1218, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 16 - 30

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 2.640,10
  • 5 acertos: 1316 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 16783 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 46095 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3695, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 1.882,65
  • 13 acertos: 6800 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 85814 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 465594 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3011, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 54.125,58
  • 4 acertos: 1509 apostas ganhadoras, R$ 945,98

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7035, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

14 - 15 - 48 - 58 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 11.297,19
  • 3 acertos: 2865 apostas ganhadoras, R$ 142,70
  • 2 acertos: 82620 apostas ganhadoras, R$ 4,94

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2396, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

01 - 27 - 30 - 37 - 52 - 62 - 68

Time do coração: BOTAFOGO/SP

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 96.219,65
  • 5 acertos: 222 apostas ganhadoras, R$ 1.857,52
  • 4 acertos: 4020 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 41391 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 11688 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.000.000,00

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