Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1218, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 16 - 30
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 2.640,10
- 5 acertos: 1316 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16783 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 46095 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3695, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 1.882,65
- 13 acertos: 6800 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 85814 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 465594 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3011, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 54.125,58
- 4 acertos: 1509 apostas ganhadoras, R$ 945,98
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7035, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
14 - 15 - 48 - 58 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 11.297,19
- 3 acertos: 2865 apostas ganhadoras, R$ 142,70
- 2 acertos: 82620 apostas ganhadoras, R$ 4,94
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2396, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
01 - 27 - 30 - 37 - 52 - 62 - 68
Time do coração: BOTAFOGO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 96.219,65
- 5 acertos: 222 apostas ganhadoras, R$ 1.857,52
- 4 acertos: 4020 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 41391 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 11688 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.000.000,00