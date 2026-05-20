Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteiosArte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1215, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
05 - 06 - 09 - 10 - 14 - 21 - 23
Mês da Sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.544,65
- 5 acertos: 1854 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 26427 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 98481 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3689, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.220.209,13
- 14 acertos: 376 apostas ganhadoras, R$ 1.861,69
- 13 acertos: 13868 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 173622 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 901367 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Cidade Ganhadora:
- PAULISTA/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 7029, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
13 - 14 - 17 - 20 - 59
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 6.174,91
- 3 acertos: 6442 apostas ganhadoras, R$ 81,24
- 2 acertos: 142164 apostas ganhadoras, R$ 3,68
Estimativa para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2393, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
14 - 27 - 34 - 46 - 50 - 60 - 73
Time do coração: CRB /AL
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 77.059,14
- 5 acertos: 171 apostas ganhadoras, R$ 1.931,30
- 4 acertos: 3596 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 34863 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 11559 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Estimativa de prêmio do próximo concurso: R$ 28.000.000,00