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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1215, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

05 - 06 - 09 - 10 - 14 - 21 - 23

Mês da Sorte: Maio

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.544,65
  • 5 acertos: 1854 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 26427 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 98481 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3689, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.220.209,13
  • 14 acertos: 376 apostas ganhadoras, R$ 1.861,69
  • 13 acertos: 13868 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 173622 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 901367 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Cidade Ganhadora:

  • PAULISTA/PE
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 7029, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

13 - 14 - 17 - 20 - 59

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhador
  • 4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 6.174,91
  • 3 acertos: 6442 apostas ganhadoras, R$ 81,24
  • 2 acertos: 142164 apostas ganhadoras, R$ 3,68

Estimativa para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2393, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

14 - 27 - 34 - 46 - 50 - 60 - 73

Time do coração: CRB /AL

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 77.059,14
  • 5 acertos: 171 apostas ganhadoras, R$ 1.931,30
  • 4 acertos: 3596 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 34863 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 11559 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Estimativa de prêmio do próximo concurso: R$ 28.000.000,00

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