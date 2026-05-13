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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1212, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

01 - 02 - 08 - 18 - 21 - 22 - 23

Mês da sorte: Julho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 4.345,72
  • 5 acertos: 987 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 13.593 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 47.083 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 750.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3683, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

02- 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.591.770,21
  • 14 acertos: 276 apostas ganhadoras, R$ 1.727,52
  • 13 acertos: 8417 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 102943 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 550311 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Cidade Ganhadora:

  • ALTAMIRA/PA
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3007, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 23.778,68
  • 4 acertos: 5.035 apostas ganhadoras, R$ 692,83

Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7023, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

16 - 35 - 44 - 66 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 17.280.051,91
  • 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 11.118,47
  • 3 acertos: 4.956 apostas ganhadoras, R$ 123,92
  • 2 acertos: 125.300 apostas ganhadoras, R$ 4,90

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Cidade Ganhadora:

  • DIADEMA/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Timemania

Resultado do concurso nº 2390, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

04 - 21 - 22 - 36 - 46 - 58 - 78

Time do coração: SÃO PAULO / SP

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 34.672,62
  • 5 acertos: 193 apostas ganhadoras, R$ 1.539,86
  • 4 acertos: 3.690 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 36.676 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 27.205 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.000.000,00

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