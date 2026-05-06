Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1209, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 27 - 28
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.083,42
- 5 acertos: 1164 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14751 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 49492 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3677, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 268 apostas ganhadoras, R$ 1.972,52
- 13 acertos: 9282 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 105478 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 566221 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3004, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 39.390,35
- 4 acertos: 2740 apostas ganhadoras, R$ 758,29
Acumulado para o próximo concurso: R$ 36.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7017, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
12 - 35 - 48 - 58 - 60
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 11.957,57
- 3 acertos: 4088 apostas ganhadoras, R$ 119,78
- 2 acertos: 99351 apostas ganhadoras, R$ 4,92
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2387, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
03 - 05 - 10 - 27 - 42 - 44 - 52
Time do coração: POUSO ALEGRE/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.661,16
- 5 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.136,36
- 4 acertos: 7208 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 65938 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12315 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 24.000.000,00