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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1209, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 27 - 28

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.083,42
  • 5 acertos: 1164 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 14751 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 49492 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3677, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 268 apostas ganhadoras, R$ 1.972,52
  • 13 acertos: 9282 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 105478 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 566221 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3004, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 39.390,35
  • 4 acertos: 2740 apostas ganhadoras, R$ 758,29

Acumulado para o próximo concurso: R$ 36.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7017, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

12 - 35 - 48 - 58 - 60

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 11.957,57
  • 3 acertos: 4088 apostas ganhadoras, R$ 119,78
  • 2 acertos: 99351 apostas ganhadoras, R$ 4,92

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2387, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

03 - 05 - 10 - 27 - 42 - 44 - 52

Time do coração: POUSO ALEGRE/MG

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.661,16
  • 5 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.136,36
  • 4 acertos: 7208 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 65938 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 12315 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 24.000.000,00

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