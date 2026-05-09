Confira os resultados das loterias desta sexta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2954, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
06 - 15 - 32 - 33 - 39 - 49
2º sorteio:
04 - 09 - 11 - 22 - 29 - 38
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ R$ 5.702,37
- 4 acertos: 282 apostas ganhadoras R$ 161,76
- 3 acertos: 6.376 apostas ganhadoras R$ 3,57
2º sorteio:
- 6 acertos: não houve ganhador
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.981,22
- 4 acertos: 522 apostas ganhadoras R$ 87,39
- 3 acertos: 8.473 apostas ganhadoras R$ 2,69
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3680, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 15 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.251.225,30
- 14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 2.097,34
- 13 acertos: 14400 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 188032 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1049029 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- VISCONDE DO RIO BRANCO/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- RIBEIRAO PRETO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2921, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):
01 - 06 - 18 - 26 - 33 - 41 - 47 - 49 - 55 - 61 - 64 - 69 - 71 - 72 - 74 - 75 - 78 - 91 - 92- 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 26.081,57
- 18 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 1.982,55
- 17 acertos: 611 apostas ganhadoras, R$ 240,11
- 16 acertos: 3519 apostas ganhadoras, R$ 41,69
- 15 acertos: 14469 apostas ganhadoras, R$ 10,13
- 0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 117.367,07
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7020, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):
23 - 31 - 40 - 41 - 54
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhadores
- 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 9.891,51
- 3 acertos: 4.146 apostas ganhadoras, R$ 138,60
- 2 acertos: 107.961 apostas ganhadoras, R$ 5,32
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.500.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2954, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):
- Primeiro sorteio: 06 - 15 - 32 - 33 - 39 - 49
- Segundo sorteio: 04 - 09 - 11 - 22 - 29 - 38
Premiação:
Primeiro sorteio
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ R$ 5.702,37
- 4 acertos: 282 apostas ganhadoras R$ 161,76
- 3 acertos: 6.376 apostas ganhadoras R$ 3,57
Segundo sorteio
- 6 acertos: não houve ganhador
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.981,22
- 4 acertos: 522 apostas ganhadoras R$ 87,39
- 3 acertos: 8.473 apostas ganhadoras R$ 2,69
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 844, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):
- coluna 1: 7
- coluna 2: 8
- coluna 3: 7
- coluna 4: 9
- coluna 5: 9
- coluna 6: 3
- coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 8.883,84
- 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.015,29
- 4 acertos: 328 apostas ganhadoras, R$ 77,38
- 3 acertos: 2.962 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00