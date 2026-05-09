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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2954, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

06 - 15 - 32 - 33 - 39 - 49

2º sorteio:

04 - 09 - 11 - 22 - 29 - 38

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ R$ 5.702,37
  • 4 acertos: 282 apostas ganhadoras R$ 161,76
  • 3 acertos: 6.376 apostas ganhadoras R$ 3,57

2º sorteio:

  • 6 acertos: não houve ganhador
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.981,22
  • 4 acertos: 522 apostas ganhadoras R$ 87,39
  • 3 acertos: 8.473 apostas ganhadoras R$ 2,69

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3680, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 15 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.251.225,30
  • 14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 2.097,34
  • 13 acertos: 14400 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 188032 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1049029 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • VISCONDE DO RIO BRANCO/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • RIBEIRAO PRETO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2921, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):

01 - 06 - 18 - 26 - 33 - 41 - 47 - 49 - 55 - 61 - 64 - 69 - 71 - 72 - 74 - 75 - 78 - 91 - 92- 93

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve ganhador
  • 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 26.081,57
  • 18 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 1.982,55
  • 17 acertos: 611 apostas ganhadoras, R$ 240,11
  • 16 acertos: 3519 apostas ganhadoras, R$ 41,69
  • 15 acertos: 14469 apostas ganhadoras, R$ 10,13
  • 0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 117.367,07

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7020, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8): 

23 - 31 - 40 - 41 - 54

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhadores
  • 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 9.891,51
  • 3 acertos: 4.146 apostas ganhadoras, R$ 138,60
  • 2 acertos: 107.961 apostas ganhadoras, R$ 5,32

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.500.000,00

Dupla Sena 

Resultado do concurso nº 2954, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8): 

  • Primeiro sorteio: 06 - 15 - 32 - 33 - 39 - 49
  • Segundo sorteio: 04 - 09 - 11 - 22 - 29 - 38

Premiação:

Primeiro sorteio

  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ R$ 5.702,37
  • 4 acertos: 282 apostas ganhadoras R$ 161,76
  • 3 acertos: 6.376 apostas ganhadoras R$ 3,57

Segundo sorteio

  • 6 acertos: não houve ganhador
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.981,22
  • 4 acertos: 522 apostas ganhadoras R$ 87,39
  • 3 acertos: 8.473 apostas ganhadoras R$ 2,69

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 844, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (8):

  • coluna 1: 7
  • coluna 2: 8
  • coluna 3: 7
  • coluna 4: 9
  • coluna 5: 9
  • coluna 6: 3
  • coluna 7: 0

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 8.883,84
  • 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.015,29
  • 4 acertos: 328 apostas ganhadoras, R$ 77,38
  • 3 acertos: 2.962 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00

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