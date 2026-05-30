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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2963, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 13 - 38 - 42 - 44 - 49

2º sorteio:

21 - 23 - 35 - 40 - 45 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.769,24
  • 4 acertos: 515 apostas ganhadoras, R$ 116,41
  • 3 acertos: 10042 apostas ganhadoras, R$ 2,98

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 9.443,09
  • 4 acertos: 484 apostas ganhadoras, R$ 123,87
  • 3 acertos: 8526 apostas ganhadoras, R$ 3,51

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3698, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):

01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 723.634,15
  • 14 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 1.531,93
  • 13 acertos: 16914 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 198237 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 917398 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • IRECE/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • OLINDA/PE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • NITEROI/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MARAU/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2930, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):

03 - 06 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 27 - 37 - 39 - 40 - 41 - 43 - 47 - 48 - 50 - 64 - 73

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.062.478,08
  • 19 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 6.649,02
  • 18 acertos: 6052 apostas ganhadoras, R$ 28,44
  • 17 acertos: 1272 apostas ganhadoras, R$ 94,74
  • 16 acertos: 4342 apostas ganhadoras, R$ 27,75
  • 15 acertos: 14513 apostas ganhadoras, R$ 8,30
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 96.410,79

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7038, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):

02 - 31 - 39 - 64 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 11.650,55
  • 3 acertos: 3230 apostas ganhadoras, R$ 164,89
  • 2 acertos: 92852 apostas ganhadoras, R$ 5,73

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 853, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):

coluna 1: 3

coluna 2: 8

coluna 3: 3

coluna 4: 5

coluna 5: 6

coluna 6: 0

coluna 7: 8

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 21.790,82
  • 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 1.482,36
  • 4 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 77,43
  • 3 acertos: 3912 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00

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