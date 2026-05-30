Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2963, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 13 - 38 - 42 - 44 - 49
2º sorteio:
21 - 23 - 35 - 40 - 45 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.769,24
- 4 acertos: 515 apostas ganhadoras, R$ 116,41
- 3 acertos: 10042 apostas ganhadoras, R$ 2,98
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 9.443,09
- 4 acertos: 484 apostas ganhadoras, R$ 123,87
- 3 acertos: 8526 apostas ganhadoras, R$ 3,51
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3698, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 723.634,15
- 14 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 1.531,93
- 13 acertos: 16914 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 198237 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 917398 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- IRECE/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- OLINDA/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- NITEROI/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MARAU/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2930, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):
03 - 06 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 27 - 37 - 39 - 40 - 41 - 43 - 47 - 48 - 50 - 64 - 73
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.062.478,08
- 19 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 6.649,02
- 18 acertos: 6052 apostas ganhadoras, R$ 28,44
- 17 acertos: 1272 apostas ganhadoras, R$ 94,74
- 16 acertos: 4342 apostas ganhadoras, R$ 27,75
- 15 acertos: 14513 apostas ganhadoras, R$ 8,30
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 96.410,79
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7038, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):
02 - 31 - 39 - 64 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 11.650,55
- 3 acertos: 3230 apostas ganhadoras, R$ 164,89
- 2 acertos: 92852 apostas ganhadoras, R$ 5,73
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 853, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):
coluna 1: 3
coluna 2: 8
coluna 3: 3
coluna 4: 5
coluna 5: 6
coluna 6: 0
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 21.790,82
- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 1.482,36
- 4 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 77,43
- 3 acertos: 3912 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00