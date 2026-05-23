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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2960, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 12 - 34 - 39 - 46 - 48

2º sorteio:

16 - 21 - 34 - 41 - 43 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 4.136,58
  • 4 acertos: 375 apostas ganhadoras, R$ 126,06
  • 3 acertos: 7149 apostas ganhadoras, R$ 3,30

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.409,75
  • 4 acertos: 446 apostas ganhadoras, R$ 105,99
  • 3 acertos: 8196 apostas ganhadoras, R$ 2,88

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3692, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):

02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.229.012,94
  • 14 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 827,27
  • 13 acertos: 11471 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 125630 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 587234 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • ITANHAEM/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2927, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):

03 - 04 - 06 - 11 - 29 - 31 - 44 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 60 - 67 - 68 - 69 - 76 - 78 - 84 - 91

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 153.727,20
  • 18 acertos: 99 apostas ganhadoras, R$ 1.941,00
  • 17 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 307,94
  • 16 acertos: 3993 apostas ganhadoras, R$ 48,12
  • 15 acertos: 17740 apostas ganhadoras, R$ 10,83
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7032, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):

05 - 28 - 48 - 49 - 71

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 17.327,35
  • 3 acertos: 2252 apostas ganhadoras, R$ 124,57
  • 2 acertos: 60372 apostas ganhadoras, R$ 4,64

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 850, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):

coluna 1: 4

coluna 2: 3

coluna 3: 1

coluna 4: 5

coluna 5: 6

coluna 6: 3

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 968,16
  • 4 acertos: 438 apostas ganhadoras, R$ 61,89
  • 3 acertos: 4010 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 750.000,00

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