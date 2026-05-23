Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2960, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 12 - 34 - 39 - 46 - 48
2º sorteio:
16 - 21 - 34 - 41 - 43 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 4.136,58
- 4 acertos: 375 apostas ganhadoras, R$ 126,06
- 3 acertos: 7149 apostas ganhadoras, R$ 3,30
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.409,75
- 4 acertos: 446 apostas ganhadoras, R$ 105,99
- 3 acertos: 8196 apostas ganhadoras, R$ 2,88
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3692, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.229.012,94
- 14 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 827,27
- 13 acertos: 11471 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 125630 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 587234 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- ITANHAEM/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2927, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):
03 - 04 - 06 - 11 - 29 - 31 - 44 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 60 - 67 - 68 - 69 - 76 - 78 - 84 - 91
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 153.727,20
- 18 acertos: 99 apostas ganhadoras, R$ 1.941,00
- 17 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 307,94
- 16 acertos: 3993 apostas ganhadoras, R$ 48,12
- 15 acertos: 17740 apostas ganhadoras, R$ 10,83
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7032, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):
05 - 28 - 48 - 49 - 71
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 17.327,35
- 3 acertos: 2252 apostas ganhadoras, R$ 124,57
- 2 acertos: 60372 apostas ganhadoras, R$ 4,64
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 850, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (22):
coluna 1: 4
coluna 2: 3
coluna 3: 1
coluna 4: 5
coluna 5: 6
coluna 6: 3
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 968,16
- 4 acertos: 438 apostas ganhadoras, R$ 61,89
- 3 acertos: 4010 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 750.000,00