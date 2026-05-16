Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2957, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 10 - 32 - 36 - 39 - 42
2º sorteio:
04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 33 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.610,13
- 4 acertos: 372 apostas ganhadoras, R$ 127,46
- 3 acertos: 6724 apostas ganhadoras, R$ 3,52
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 3.111,84
- 4 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 79,69
- 3 acertos: 10215 apostas ganhadoras, R$ 2,32
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3686, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 466.940,73
- 14 acertos: 322 apostas ganhadoras, R$ 1.303,10
- 13 acertos: 10679 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 118413 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 577708 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- FEIRA DE SANTANA/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ARARUAMA/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2924, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
00 - 04 - 05 - 12 - 13 - 22 - 25 - 26 - 31 - 48 - 53 - 55 - 67 - 69 - 78 - 82 - 84 - 85 - 88 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 30.611,69
- 18 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 2.049,89
- 17 acertos: 790 apostas ganhadoras, R$ 217,96
- 16 acertos: 4611 apostas ganhadoras, R$ 37,34
- 15 acertos: 18950 apostas ganhadoras, R$ 9,08
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7026, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
19 - 51 - 55 - 57 - 70
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 5.464,48
- 3 acertos: 4514 apostas ganhadoras, R$ 96,84
- 2 acertos: 91896 apostas ganhadoras, R$ 4,75
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 847, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
coluna 1: 6
coluna 2: 3
coluna 3: 6
coluna 4: 4
coluna 5: 1
coluna 6: 0
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 18.890,32
- 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 899,53
- 4 acertos: 338 apostas ganhadoras, R$ 79,84
- 3 acertos: 3310 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00