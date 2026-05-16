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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2957, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 10 - 32 - 36 - 39 - 42

2º sorteio:

04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 33 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.610,13
  • 4 acertos: 372 apostas ganhadoras, R$ 127,46
  • 3 acertos: 6724 apostas ganhadoras, R$ 3,52

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 3.111,84
  • 4 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 79,69
  • 3 acertos: 10215 apostas ganhadoras, R$ 2,32

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3686, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 466.940,73
  • 14 acertos: 322 apostas ganhadoras, R$ 1.303,10
  • 13 acertos: 10679 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 118413 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 577708 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • FEIRA DE SANTANA/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BELO HORIZONTE/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ARARUAMA/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2924, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

00 - 04 - 05 - 12 - 13 - 22 - 25 - 26 - 31 - 48 - 53 - 55 - 67 - 69 - 78 - 82 - 84 - 85 - 88 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 30.611,69
  • 18 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 2.049,89
  • 17 acertos: 790 apostas ganhadoras, R$ 217,96
  • 16 acertos: 4611 apostas ganhadoras, R$ 37,34
  • 15 acertos: 18950 apostas ganhadoras, R$ 9,08
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7026, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

19 - 51 - 55 - 57 - 70

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 5.464,48
  • 3 acertos: 4514 apostas ganhadoras, R$ 96,84
  • 2 acertos: 91896 apostas ganhadoras, R$ 4,75

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 847, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

coluna 1: 6

coluna 2: 3

coluna 3: 6

coluna 4: 4

coluna 5: 1

coluna 6: 0

coluna 7: 1

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 18.890,32
  • 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 899,53
  • 4 acertos: 338 apostas ganhadoras, R$ 79,84
  • 3 acertos: 3310 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

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