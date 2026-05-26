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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2961, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

10 - 12 - 13 - 16 - 37 - 42

2º sorteio:

11 - 12 - 27 - 29 - 31 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.014,86
  • 4 acertos: 422 apostas ganhadoras, R$ 130,47
  • 3 acertos: 8705 apostas ganhadoras, R$ 3,16

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 8.672,10
  • 4 acertos: 450 apostas ganhadoras, R$ 122,35
  • 3 acertos: 7731 apostas ganhadoras, R$ 3,56

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3694, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.286.402,91
  • 14 acertos: 434 apostas ganhadoras, R$ 887,85
  • 13 acertos: 14320 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 108888 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 516445 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • MARUIM/SE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2928, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

07 - 12 - 18 - 22 - 24 - 35 - 37 - 42 - 58 - 59 - 61 - 63 - 71 - 74 - 75 - 77 - 79 - 91 - 98 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 8.907.041,32
  • 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 55.558,89
  • 18 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 2.042,60
  • 17 acertos: 835 apostas ganhadoras, R$ 249,51
  • 16 acertos: 4967 apostas ganhadoras, R$ 41,94
  • 15 acertos: 21034 apostas ganhadoras, R$ 9,90
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 166.676,67

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7034, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

12 - 21 - 74 - 77 - 79

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 9.528,63
  • 3 acertos: 2760 apostas ganhadoras, R$ 115,08
  • 2 acertos: 63848 apostas ganhadoras, R$ 4,97

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 851, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

coluna 1: 9

coluna 2: 7

coluna 3: 4

coluna 4: 0

coluna 5: 9

coluna 6: 3

coluna 7: 6

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 21.772,93
  • 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 942,55
  • 4 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 73,35
  • 3 acertos: 3908 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 850.000,00

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