Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2961, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
10 - 12 - 13 - 16 - 37 - 42
2º sorteio:
11 - 12 - 27 - 29 - 31 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.014,86
- 4 acertos: 422 apostas ganhadoras, R$ 130,47
- 3 acertos: 8705 apostas ganhadoras, R$ 3,16
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 8.672,10
- 4 acertos: 450 apostas ganhadoras, R$ 122,35
- 3 acertos: 7731 apostas ganhadoras, R$ 3,56
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3694, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.286.402,91
- 14 acertos: 434 apostas ganhadoras, R$ 887,85
- 13 acertos: 14320 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 108888 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 516445 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- MARUIM/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2928, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
07 - 12 - 18 - 22 - 24 - 35 - 37 - 42 - 58 - 59 - 61 - 63 - 71 - 74 - 75 - 77 - 79 - 91 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 8.907.041,32
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 55.558,89
- 18 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 2.042,60
- 17 acertos: 835 apostas ganhadoras, R$ 249,51
- 16 acertos: 4967 apostas ganhadoras, R$ 41,94
- 15 acertos: 21034 apostas ganhadoras, R$ 9,90
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 166.676,67
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7034, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
12 - 21 - 74 - 77 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 9.528,63
- 3 acertos: 2760 apostas ganhadoras, R$ 115,08
- 2 acertos: 63848 apostas ganhadoras, R$ 4,97
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 851, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
coluna 1: 9
coluna 2: 7
coluna 3: 4
coluna 4: 0
coluna 5: 9
coluna 6: 3
coluna 7: 6
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 21.772,93
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 942,55
- 4 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 73,35
- 3 acertos: 3908 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 850.000,00