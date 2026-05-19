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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2958, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 23 - 28 - 31 - 35 - 36

2º sorteio:

05 - 12 - 28 - 34 - 39 - 45 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.842,16
  • 4 acertos: 440 apostas ganhadoras, R$ 113,19
  • 3 acertos: 8077 apostas ganhadoras, R$ 3,08

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.017,03
  • 4 acertos: 496 apostas ganhadoras, R$ 100,41
  • 3 acertos: 8120 apostas ganhadoras, R$ 3,06

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3688, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 181 apostas ganhadoras, R$ 2.181,67
  • 13 acertos: 6099 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 79057 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 465837 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2925, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

00 - 11 - 12 - 14 - 24 - 31 - 33 - 41 - 45 - 62 - 63 - 68 - 69 - 71 - 72 - 75 - 77 - 89 - 92 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 30.884,00
  • 18 acertos: 91 apostas ganhadoras, R$ 1.909,04
  • 17 acertos: 688 apostas ganhadoras, R$ 252,50
  • 16 acertos: 4109 apostas ganhadoras, R$ 42,27
  • 15 acertos: 17392 apostas ganhadoras, R$ 9,98
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7028, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

01 - 16 - 41 - 42 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 15.852,52
  • 3 acertos: 3528 apostas ganhadoras, R$ 141,21
  • 2 acertos: 92582 apostas ganhadoras, R$ 5,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 848, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

coluna 1: 7

coluna 2: 2

coluna 3: 5

coluna 4: 3

coluna 5: 5

coluna 6: 6

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 9.539,37
  • 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 825,91
  • 4 acertos: 490 apostas ganhadoras, R$ 55,62
  • 3 acertos: 3927 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 550.000,00

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