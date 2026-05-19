Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2958, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 23 - 28 - 31 - 35 - 36
2º sorteio:
05 - 12 - 28 - 34 - 39 - 45 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.842,16
- 4 acertos: 440 apostas ganhadoras, R$ 113,19
- 3 acertos: 8077 apostas ganhadoras, R$ 3,08
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.017,03
- 4 acertos: 496 apostas ganhadoras, R$ 100,41
- 3 acertos: 8120 apostas ganhadoras, R$ 3,06
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3688, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 181 apostas ganhadoras, R$ 2.181,67
- 13 acertos: 6099 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 79057 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 465837 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2925, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
00 - 11 - 12 - 14 - 24 - 31 - 33 - 41 - 45 - 62 - 63 - 68 - 69 - 71 - 72 - 75 - 77 - 89 - 92 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 30.884,00
- 18 acertos: 91 apostas ganhadoras, R$ 1.909,04
- 17 acertos: 688 apostas ganhadoras, R$ 252,50
- 16 acertos: 4109 apostas ganhadoras, R$ 42,27
- 15 acertos: 17392 apostas ganhadoras, R$ 9,98
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7028, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
01 - 16 - 41 - 42 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 15.852,52
- 3 acertos: 3528 apostas ganhadoras, R$ 141,21
- 2 acertos: 92582 apostas ganhadoras, R$ 5,38
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 848, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
coluna 1: 7
coluna 2: 2
coluna 3: 5
coluna 4: 3
coluna 5: 5
coluna 6: 6
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 9.539,37
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 825,91
- 4 acertos: 490 apostas ganhadoras, R$ 55,62
- 3 acertos: 3927 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 550.000,00