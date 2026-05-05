Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2952, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 12 - 17 - 24 - 26 - 32
2º sorteio:
12 - 14 - 15 - 16 - 36 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 4.049,54
- 4 acertos: 1080 apostas ganhadoras, R$ 77,13
- 3 acertos: 15616 apostas ganhadoras, R$ 2,66
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 3.644,58
- 4 acertos: 610 apostas ganhadoras, R$ 136,56
- 3 acertos: 12296 apostas ganhadoras, R$ 3,38
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3676, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 268 apostas ganhadoras, R$ 1.972,52
- 13 acertos: 9282 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 105478 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 566221 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2919, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
06 - 07 - 26 - 27 - 32 - 40 - 41 - 45 - 49 - 59 - 60 - 61 - 67 - 76 - 80 - 84 - 87 - 88 - 92 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 46.310,64
- 18 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.261,26
- 17 acertos: 408 apostas ganhadoras, R$ 354,70
- 16 acertos: 2790 apostas ganhadoras, R$ 51,87
- 15 acertos: 12123 apostas ganhadoras, R$ 11,93
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7016, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
02 - 29 - 31 - 39 - 70
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 18.284,75
- 3 acertos: 3253 apostas ganhadoras, R$ 144,53
- 2 acertos: 87341 apostas ganhadoras, R$ 5,38
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 842, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
coluna 1: 3
coluna 2: 8
coluna 3: 5
coluna 4: 0
coluna 5: 2
coluna 6: 1
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 10.987,76
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 1.846,68
- 4 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 73,34
- 3 acertos: 3838 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00