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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2952, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 12 - 17 - 24 - 26 - 32

2º sorteio:

12 - 14 - 15 - 16 - 36 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 4.049,54
  • 4 acertos: 1080 apostas ganhadoras, R$ 77,13
  • 3 acertos: 15616 apostas ganhadoras, R$ 2,66

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 3.644,58
  • 4 acertos: 610 apostas ganhadoras, R$ 136,56
  • 3 acertos: 12296 apostas ganhadoras, R$ 3,38

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3676, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 268 apostas ganhadoras, R$ 1.972,52
  • 13 acertos: 9282 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 105478 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 566221 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2919, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

06 - 07 - 26 - 27 - 32 - 40 - 41 - 45 - 49 - 59 - 60 - 61 - 67 - 76 - 80 - 84 - 87 - 88 - 92 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 46.310,64
  • 18 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.261,26
  • 17 acertos: 408 apostas ganhadoras, R$ 354,70
  • 16 acertos: 2790 apostas ganhadoras, R$ 51,87
  • 15 acertos: 12123 apostas ganhadoras, R$ 11,93
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7016, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

02 - 29 - 31 - 39 - 70

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 18.284,75
  • 3 acertos: 3253 apostas ganhadoras, R$ 144,53
  • 2 acertos: 87341 apostas ganhadoras, R$ 5,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 842, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

coluna 1: 3

coluna 2: 8

coluna 3: 5

coluna 4: 0

coluna 5: 2

coluna 6: 1

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 10.987,76
  • 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 1.846,68
  • 4 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 73,34
  • 3 acertos: 3838 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00

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