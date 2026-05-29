Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1219, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
01 - 02 - 07 - 18 - 20 - 24 - 29
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 2.447,19
- 5 acertos: 1417 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16920 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 49260 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3697, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
01 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.430,64
- 13 acertos: 9976 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 117487 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 563988 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3012, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 42.953,33
- 4 acertos: 2040 apostas ganhadoras, R$ 798,25
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7037, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
09 - 26 - 42 - 55 - 66
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 9.969,54
- 3 acertos: 4473 apostas ganhadoras, R$ 108,25
- 2 acertos: 110445 apostas ganhadoras, R$ 4,38
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2397, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
01 - 12 - 15 - 26 - 53 - 64 - 70
Time do coração: AMAZONAS/AM
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 69.239,88
- 5 acertos: 205 apostas ganhadoras, R$ 1.930,03
- 4 acertos: 4242 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 43267 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12656 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.000.000,00