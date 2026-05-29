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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1219, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

01 - 02 - 07 - 18 - 20 - 24 - 29

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 2.447,19
  • 5 acertos: 1417 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 16920 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 49260 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3697, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

01 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.430,64
  • 13 acertos: 9976 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 117487 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 563988 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3012, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 42.953,33
  • 4 acertos: 2040 apostas ganhadoras, R$ 798,25

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7037, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

09 - 26 - 42 - 55 - 66

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 9.969,54
  • 3 acertos: 4473 apostas ganhadoras, R$ 108,25
  • 2 acertos: 110445 apostas ganhadoras, R$ 4,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2397, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

01 - 12 - 15 - 26 - 53 - 64 - 70

Time do coração: AMAZONAS/AM

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 69.239,88
  • 5 acertos: 205 apostas ganhadoras, R$ 1.930,03
  • 4 acertos: 4242 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 43267 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 12656 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.000.000,00

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