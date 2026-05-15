Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1213, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
07 - 12 - 13 - 15 - 24 - 26 - 30
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.161,72
- 5 acertos: 1963 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23017 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 58843 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3685, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
01 - 02 - 04 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 459.970,95
- 14 acertos: 349 apostas ganhadoras, R$ 1.184,34
- 13 acertos: 11119 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 111435 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 541839 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIBEIRAO PRETO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3008, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 43.872,17
- 4 acertos: 3762 apostas ganhadoras, R$ 961,14
Acumulado para o próximo concurso: R$ 65.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7025, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
14 - 27 - 29 - 50 - 57
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 8.397,99
- 3 acertos: 3781 apostas ganhadoras, R$ 101,53
- 2 acertos: 88710 apostas ganhadoras, R$ 4,32
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2391, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
08 - 09 - 16 - 17 - 21 - 71 - 79
Time do coração: POUSO ALEGRE/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 32.997,39
- 5 acertos: 253 apostas ganhadoras, R$ 1.304,24
- 4 acertos: 4185 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 39634 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 8250 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.700.000,00