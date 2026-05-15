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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1213, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

07 - 12 - 13 - 15 - 24 - 26 - 30

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.161,72
  • 5 acertos: 1963 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 23017 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 58843 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3685, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

01 - 02 - 04 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 459.970,95
  • 14 acertos: 349 apostas ganhadoras, R$ 1.184,34
  • 13 acertos: 11119 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 111435 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 541839 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • RIBEIRAO PRETO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3008, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 43.872,17
  • 4 acertos: 3762 apostas ganhadoras, R$ 961,14

Acumulado para o próximo concurso: R$ 65.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7025, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

14 - 27 - 29 - 50 - 57

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 8.397,99
  • 3 acertos: 3781 apostas ganhadoras, R$ 101,53
  • 2 acertos: 88710 apostas ganhadoras, R$ 4,32

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2391, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

08 - 09 - 16 - 17 - 21 - 71 - 79

Time do coração: POUSO ALEGRE/MG

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 32.997,39
  • 5 acertos: 253 apostas ganhadoras, R$ 1.304,24
  • 4 acertos: 4185 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 39634 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 8250 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.700.000,00

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