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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1210, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

09 - 11 - 12 - 17 - 20 - 23 - 24

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.083,42
  • 5 acertos: 1164 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 14751 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 49492 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3679, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 487.135,89
  • 14 acertos: 368 apostas ganhadoras, R$ 1.189,53
  • 13 acertos: 11320 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 121722 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 577495 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Vencedores:

  • PORTO SEGURO/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • LAGOA DOURADA/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3005, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 70.003,53
  • 4 acertos: 2594 apostas ganhadoras, R$ 1.112,08

Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7019, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

06 - 11 - 42 - 62 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 14.137,14
  • 3 acertos: 3978 apostas ganhadoras, R$ 138,76
  • 2 acertos: 111443 apostas ganhadoras, R$ 4,95

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2388, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

05 - 23 - 27 - 36 - 39 - 46 - 71

Time do coração: JUAZEIRENSE/BA

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 47.909,85
  • 5 acertos: 205 apostas ganhadoras, R$ 1.669,33
  • 4 acertos: 4119 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 40008 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 8091 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 24.500.000,00

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