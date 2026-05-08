Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1210, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
09 - 11 - 12 - 17 - 20 - 23 - 24
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.083,42
- 5 acertos: 1164 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14751 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 49492 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3679, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 487.135,89
- 14 acertos: 368 apostas ganhadoras, R$ 1.189,53
- 13 acertos: 11320 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 121722 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 577495 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Vencedores:
- PORTO SEGURO/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- LAGOA DOURADA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3005, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 70.003,53
- 4 acertos: 2594 apostas ganhadoras, R$ 1.112,08
Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7019, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
06 - 11 - 42 - 62 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 14.137,14
- 3 acertos: 3978 apostas ganhadoras, R$ 138,76
- 2 acertos: 111443 apostas ganhadoras, R$ 4,95
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2388, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
05 - 23 - 27 - 36 - 39 - 46 - 71
Time do coração: JUAZEIRENSE/BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 47.909,85
- 5 acertos: 205 apostas ganhadoras, R$ 1.669,33
- 4 acertos: 4119 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 40008 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 8091 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 24.500.000,00