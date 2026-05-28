Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2962, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
17 - 24 - 38 - 43 - 45 - 48
2º sorteio:
05 - 16 - 34 - 36 - 38 - 48
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 2.689,33
- 4 acertos: 655 apostas ganhadoras, R$ 79,77
- 3 acertos: 8855 apostas ganhadoras, R$ 2,95
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 13.715,56
- 4 acertos: 378 apostas ganhadoras, R$ 138,22
- 3 acertos: 7972 apostas ganhadoras, R$ 3,27
Federal
Resultado do concurso nº 6069, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 074090 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 040524 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 022862 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 032454 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 064008 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3696, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 146.051,92
- 14 acertos: 1463 apostas ganhadoras, R$ 424,02
- 13 acertos: 25395 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 199182 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 854867 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
8 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ILHEUS/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PARANAITA/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- IGARASSU/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CARLOPOLIS/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CANOAS/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BRUSQUE/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JUNDIAI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MAUA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTO ANDRE/SP
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SOCORRO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- TOCANTINOPOLIS/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2929, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
14 - 15 - 16 - 19 - 27 - 43 - 50 - 51 - 54 - 57 - 60 - 68 - 71 - 72 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 - 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 78.515,85
- 18 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.974,09
- 17 acertos: 369 apostas ganhadoras, R$ 265,97
- 16 acertos: 2567 apostas ganhadoras, R$ 38,23
- 15 acertos: 8823 apostas ganhadoras, R$ 11,12
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 358, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
01 - 06 - 12 - 18 - 22 - 42
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 224.136,07
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 9 apostas ganhadoras, R$ 11.068,45
- 4 acertos + 2 trevos: 59 apostas ganhadoras, R$ 1.809,00
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 944 apostas ganhadoras, R$ 113,06
- 3 acertos + 2 trevos: 1002 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9710 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7985 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 73635 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7036, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
15 - 42 - 63 - 66 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 13.646,71
- 3 acertos: 3181 apostas ganhadoras, R$ 134,83
- 2 acertos: 80690 apostas ganhadoras, R$ 5,31
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 852, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
coluna 1: 7
coluna 2: 6
coluna 3: 8
coluna 4: 4
coluna 5: 6
coluna 6: 4
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 19.088,69
- 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 1.185,63
- 4 acertos: 387 apostas ganhadoras, R$ 70,46
- 3 acertos: 3264 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00