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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2962, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

17 - 24 - 38 - 43 - 45 - 48

2º sorteio:

05 - 16 - 34 - 36 - 38 - 48

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 2.689,33
  • 4 acertos: 655 apostas ganhadoras, R$ 79,77
  • 3 acertos: 8855 apostas ganhadoras, R$ 2,95

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 13.715,56
  • 4 acertos: 378 apostas ganhadoras, R$ 138,22
  • 3 acertos: 7972 apostas ganhadoras, R$ 3,27

Federal

Resultado do concurso nº 6069, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 074090 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 040524 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 022862 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 032454 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 064008 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3696, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 146.051,92
  • 14 acertos: 1463 apostas ganhadoras, R$ 424,02
  • 13 acertos: 25395 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 199182 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 854867 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    8 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ILHEUS/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BRASILIA/DF
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • PARANAITA/MT
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • IGARASSU/PE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CARLOPOLIS/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • RIO DE JANEIRO/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CANOAS/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BRUSQUE/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • JUNDIAI/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MAUA/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTO ANDRE/SP
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SOCORRO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • TOCANTINOPOLIS/TO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2929, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

14 - 15 - 16 - 19 - 27 - 43 - 50 - 51 - 54 - 57 - 60 - 68 - 71 - 72 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 - 93

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 78.515,85
  • 18 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.974,09
  • 17 acertos: 369 apostas ganhadoras, R$ 265,97
  • 16 acertos: 2567 apostas ganhadoras, R$ 38,23
  • 15 acertos: 8823 apostas ganhadoras, R$ 11,12
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 358, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

01 - 06 - 12 - 18 - 22 - 42

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 224.136,07
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 9 apostas ganhadoras, R$ 11.068,45
  • 4 acertos + 2 trevos: 59 apostas ganhadoras, R$ 1.809,00
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 944 apostas ganhadoras, R$ 113,06
  • 3 acertos + 2 trevos: 1002 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 9710 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 7985 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 73635 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7036, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

15 - 42 - 63 - 66 - 77

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 13.646,71
  • 3 acertos: 3181 apostas ganhadoras, R$ 134,83
  • 2 acertos: 80690 apostas ganhadoras, R$ 5,31

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 852, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

coluna 1: 7

coluna 2: 6

coluna 3: 8

coluna 4: 4

coluna 5: 6

coluna 6: 4

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 19.088,69
  • 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 1.185,63
  • 4 acertos: 387 apostas ganhadoras, R$ 70,46
  • 3 acertos: 3264 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00

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