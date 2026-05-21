Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2959, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 14 - 15 - 16 - 27 - 39
2º sorteio:
07 - 17 - 19 - 35 - 39 - 42
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.842,16
- 4 acertos: 440 apostas ganhadoras, R$ 113,19
- 3 acertos: 8077 apostas ganhadoras, R$ 3,08
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.017,03
- 4 acertos: 496 apostas ganhadoras, R$ 100,41
- 3 acertos: 8120 apostas ganhadoras, R$ 3,06
Federal
Resultado do concurso nº 6067, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 083207 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 079895 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 073613 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 026910 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 078204 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3690, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 3.110.244,72
- 14 acertos: 437 apostas ganhadoras, R$ 2.228,34
- 13 acertos: 13450 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 176431 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 967487 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- SANTA MARIA DA VITORIA/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2926, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
01 - 02 - 09 - 11 - 19 - 27 - 35 - 43 - 50 - 61 - 64 - 65 - 69 - 72 - 74 - 75 - 82 - 89 - 91 - 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 66.423,28
- 18 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.478,48
- 17 acertos: 614 apostas ganhadoras, R$ 270,45
- 16 acertos: 3564 apostas ganhadoras, R$ 46,59
- 15 acertos: 16459 apostas ganhadoras, R$ 10,08
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 356, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
01 - 05 - 09 - 22 - 25 - 28
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 19 apostas ganhadoras, R$ 18.308,39
- 4 acertos + 2 trevos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.047,83
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 753 apostas ganhadoras, R$ 152,29
- 3 acertos + 2 trevos: 1018 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8462 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8134 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 68828 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 43.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7030, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
16 - 19 - 24 - 50 - 55
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 13.014.517,08
- 4 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 7.250,93
- 3 acertos: 5237 apostas ganhadoras, R$ 98,89
- 2 acertos: 126221 apostas ganhadoras, R$ 4,10
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Cidade Ganhadora:
- RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Super sete
Resultado do concurso nº 849, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
coluna 1: 9
coluna 2: 3
coluna 3: 4
coluna 4: 5
coluna 5: 2
coluna 6: 7
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 1.318,83
- 4 acertos: 443 apostas ganhadoras, R$ 56,56
- 3 acertos: 3421 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00