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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2959, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 14 - 15 - 16 - 27 - 39

2º sorteio:

07 - 17 - 19 - 35 - 39 - 42 

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.842,16
  • 4 acertos: 440 apostas ganhadoras, R$ 113,19
  • 3 acertos: 8077 apostas ganhadoras, R$ 3,08

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.017,03
  • 4 acertos: 496 apostas ganhadoras, R$ 100,41
  • 3 acertos: 8120 apostas ganhadoras, R$ 3,06

Federal

Resultado do concurso nº 6067, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 083207 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 079895 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 073613 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 026910 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 078204 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3690, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 3.110.244,72
  • 14 acertos: 437 apostas ganhadoras, R$ 2.228,34
  • 13 acertos: 13450 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 176431 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 967487 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • SANTA MARIA DA VITORIA/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

  • SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2926, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

01 - 02 - 09 - 11 - 19 - 27 - 35 - 43 - 50 - 61 - 64 - 65 - 69 - 72 - 74 - 75 - 82 - 89 - 91 - 93

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 66.423,28
  • 18 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.478,48
  • 17 acertos: 614 apostas ganhadoras, R$ 270,45
  • 16 acertos: 3564 apostas ganhadoras, R$ 46,59
  • 15 acertos: 16459 apostas ganhadoras, R$ 10,08
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 356, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

01 - 05 - 09 - 22 - 25 - 28

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 19 apostas ganhadoras, R$ 18.308,39
  • 4 acertos + 2 trevos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.047,83
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 753 apostas ganhadoras, R$ 152,29
  • 3 acertos + 2 trevos: 1018 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 8462 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 8134 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 68828 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 43.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7030, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

16 - 19 - 24 - 50 - 55

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 13.014.517,08
  • 4 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 7.250,93
  • 3 acertos: 5237 apostas ganhadoras, R$ 98,89
  • 2 acertos: 126221 apostas ganhadoras, R$ 4,10

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Cidade Ganhadora:

  • RIO DE JANEIRO/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Super sete

Resultado do concurso nº 849, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

coluna 1: 9

coluna 2: 3

coluna 3: 4

coluna 4: 5

coluna 5: 2

coluna 6: 7

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 1.318,83
  • 4 acertos: 443 apostas ganhadoras, R$ 56,56
  • 3 acertos: 3421 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00

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