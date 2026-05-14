Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2956, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
12 - 17 - 19 - 29 - 45 - 48
2º sorteio:
01 - 14 - 20 - 21 - 26 - 27 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 19.707,27
- 4 acertos: 473 apostas ganhadoras, R$ 95,23
- 3 acertos: 8281 apostas ganhadoras, R$ 2,71
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.434,14
- 4 acertos: 304 apostas ganhadoras, R$ 148,17
- 3 acertos: 6073 apostas ganhadoras, R$ 3,70
Federal
Resultado do concurso nº 6065, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 032995 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 072729 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 086575 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 091972 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 023953 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3684, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 646.806,37
- 14 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.359,60
- 13 acertos: 10314 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 121918 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 589355 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ITAPETINGA/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2923, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 14 - 18 - 31 - 33 - 47 - 48 - 61 - 63 - 68 - 77 - 79 - 82 - 88 - 93 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 126.032,24
- 18 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 2.206,44
- 17 acertos: 870 apostas ganhadoras, R$ 181,08
- 16 acertos: 4586 apostas ganhadoras, R$ 34,35
- 15 acertos: 18798 apostas ganhadoras, R$ 8,38
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 354, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
04 - 11 - 14 - 32 - 35 - 40
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 234.443,25
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 13 apostas ganhadoras, R$ 8.015,15
- 4 acertos + 2 trevos: 51 apostas ganhadoras, R$ 2.189,01
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 697 apostas ganhadoras, R$ 160,17
- 3 acertos + 2 trevos: 1174 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8534 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 9790 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 69512 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 42.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7024, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
02 - 38 - 43 - 48 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 21.454,87
- 3 acertos: 1640 apostas ganhadoras, R$ 149,51
- 2 acertos: 43240 apostas ganhadoras, R$ 5,67
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 846, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
coluna 1: 1
coluna 2: 0
coluna 3: 2
coluna 4: 4
coluna 5: 4
coluna 6: 1
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 17.327,11
- 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 825,10
- 4 acertos: 435 apostas ganhadoras, R$ 56,90
- 3 acertos: 3565 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 450.000,00