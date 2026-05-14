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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2956, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

12 - 17 - 19 - 29 - 45 - 48

2º sorteio:

01 - 14 - 20 - 21 - 26 - 27 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 19.707,27
  • 4 acertos: 473 apostas ganhadoras, R$ 95,23
  • 3 acertos: 8281 apostas ganhadoras, R$ 2,71

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.434,14
  • 4 acertos: 304 apostas ganhadoras, R$ 148,17
  • 3 acertos: 6073 apostas ganhadoras, R$ 3,70

Federal

Resultado do concurso nº 6065, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 032995 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 072729 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 086575 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 091972 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 023953 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3684, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 646.806,37
  • 14 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.359,60
  • 13 acertos: 10314 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 121918 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 589355 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ITAPETINGA/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2923, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 14 - 18 - 31 - 33 - 47 - 48 - 61 - 63 - 68 - 77 - 79 - 82 - 88 - 93 - 95

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 126.032,24
  • 18 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 2.206,44
  • 17 acertos: 870 apostas ganhadoras, R$ 181,08
  • 16 acertos: 4586 apostas ganhadoras, R$ 34,35
  • 15 acertos: 18798 apostas ganhadoras, R$ 8,38
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 354, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

04 - 11 - 14 - 32 - 35 - 40

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 234.443,25
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 13 apostas ganhadoras, R$ 8.015,15
  • 4 acertos + 2 trevos: 51 apostas ganhadoras, R$ 2.189,01
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 697 apostas ganhadoras, R$ 160,17
  • 3 acertos + 2 trevos: 1174 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 8534 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 9790 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 69512 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 42.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7024, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

02 - 38 - 43 - 48 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 21.454,87
  • 3 acertos: 1640 apostas ganhadoras, R$ 149,51
  • 2 acertos: 43240 apostas ganhadoras, R$ 5,67

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 846, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

coluna 1: 1

coluna 2: 0

coluna 3: 2

coluna 4: 4

coluna 5: 4

coluna 6: 1

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 17.327,11
  • 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 825,10
  • 4 acertos: 435 apostas ganhadoras, R$ 56,90
  • 3 acertos: 3565 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 450.000,00

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