Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2953, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 11 - 28 - 30 - 35 - 44

2º sorteio:

03 - 10 - 19 - 21 - 32 - 42 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.464.771,79
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 8.353,20
  • 4 acertos: 409 apostas ganhadoras, R$ 163,38
  • 3 acertos: 8895 apostas ganhadoras, R$ 3,75

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 8.770,86
  • 4 acertos: 546 apostas ganhadoras, R$ 122,39
  • 3 acertos: 10802 apostas ganhadoras, R$ 3,09

Federal

Resultado do concurso nº 6063, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 049318 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 042302 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 025860 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 047307 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 058505 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3678, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 442.263,76
  • 14 acertos: 279 apostas ganhadoras, R$ 1.424,46
  • 13 acertos: 11115 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 121343 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 604383 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SIMAO DIAS/SE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTO ANDRE/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2920, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

01 - 09 - 14 - 43 - 44 - 49 - 51 - 54 - 55 - 57 - 79 - 82 - 87 - 90 - 91 - 92 - 93 - 97 - 98 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 102.183,52
  • 18 acertos: 100 apostas ganhadoras, R$ 1.824,70
  • 17 acertos: 685 apostas ganhadoras, R$ 186,46
  • 16 acertos: 3656 apostas ganhadoras, R$ 34,93
  • 15 acertos: 14237 apostas ganhadoras, R$ 8,97
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 352, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

01 - 10 - 13 - 23 - 24 - 40

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 115.582,95
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 9.340,03
  • 4 acertos + 2 trevos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.076,96
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1071 apostas ganhadoras, R$ 102,78
  • 3 acertos + 2 trevos: 980 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 9743 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 7250 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 72859 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7018, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

10 - 15 - 17 - 53 - 61

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 7.770,21
  • 3 acertos: 4894 apostas ganhadoras, R$ 108,87
  • 2 acertos: 125174 apostas ganhadoras, R$ 4,25

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 843, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

coluna 1: 8

coluna 2: 2

coluna 3: 4

coluna 4: 1

coluna 5: 7

coluna 6: 9

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 1.289,44
  • 4 acertos: 292 apostas ganhadoras, R$ 79,48
  • 3 acertos: 2824 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 250.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: