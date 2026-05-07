Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2953, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 11 - 28 - 30 - 35 - 44
2º sorteio:
03 - 10 - 19 - 21 - 32 - 42 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.464.771,79
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 8.353,20
- 4 acertos: 409 apostas ganhadoras, R$ 163,38
- 3 acertos: 8895 apostas ganhadoras, R$ 3,75
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 8.770,86
- 4 acertos: 546 apostas ganhadoras, R$ 122,39
- 3 acertos: 10802 apostas ganhadoras, R$ 3,09
Federal
Resultado do concurso nº 6063, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 049318 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 042302 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 025860 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 047307 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 058505 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3678, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 442.263,76
- 14 acertos: 279 apostas ganhadoras, R$ 1.424,46
- 13 acertos: 11115 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 121343 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 604383 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SIMAO DIAS/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTO ANDRE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2920, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
01 - 09 - 14 - 43 - 44 - 49 - 51 - 54 - 55 - 57 - 79 - 82 - 87 - 90 - 91 - 92 - 93 - 97 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 102.183,52
- 18 acertos: 100 apostas ganhadoras, R$ 1.824,70
- 17 acertos: 685 apostas ganhadoras, R$ 186,46
- 16 acertos: 3656 apostas ganhadoras, R$ 34,93
- 15 acertos: 14237 apostas ganhadoras, R$ 8,97
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 352, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
01 - 10 - 13 - 23 - 24 - 40
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 115.582,95
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 9.340,03
- 4 acertos + 2 trevos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.076,96
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1071 apostas ganhadoras, R$ 102,78
- 3 acertos + 2 trevos: 980 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9743 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7250 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 72859 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7018, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
10 - 15 - 17 - 53 - 61
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 7.770,21
- 3 acertos: 4894 apostas ganhadoras, R$ 108,87
- 2 acertos: 125174 apostas ganhadoras, R$ 4,25
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 843, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
coluna 1: 8
coluna 2: 2
coluna 3: 4
coluna 4: 1
coluna 5: 7
coluna 6: 9
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 1.289,44
- 4 acertos: 292 apostas ganhadoras, R$ 79,48
- 3 acertos: 2824 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 250.000,00