Mega-Sena 30 anos não acumula: saiba como jogar e quais as chances de levar o prêmio milionário

O concurso especial da Mega-Sena 30 anos premiará o ganhador com R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no próximo domingo (24), às 11h.
As apostas individuais para o sorteio serão aceitas até as 22h de sábado (23) (horário de Brasília). Já para os bolões, as cotas podem ser compradas até às 10h do dia 24, pouco antes do sorteio.
Desde o último domingo (17), todas as apostas na Mega se tornaram exclusivas para o sorteio especial.
Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões em premiações ao longo de três décadas. Segundo a Caixa, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde o primeiro sorteio.
O maior prêmio já pago em um concurso regular da Mega-Sena foi de R$ 317,8 milhões, sorteado em outubro de 2022.
O prêmio acumula?
A Mega-Sena 30 anos não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre quem fizer a quina — cinco números, ou a quadra, respectivamente, conforme as regras da modalidade.
Como apostar na Mega-Sena 30 anos?
Pré-requisitos para jogar
- Ter mais de 18 anos
- Possuir um cartão de crédito válido
- Fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo
- Fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta
Nas agências lotéricas
Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa, o apostador deve:
- Encontre uma lotérica credenciada
- Preencha o volante específico da Mega-Sena 30 anos. Marque seus números manualmente ou pedir Surpresinha (números aleatórios)
- Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
- Guardar o comprovante físico
Como jogar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, as apostas estão disponíveis em versões para computador e celular, por meio dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android). Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina ou outras)
- Escolha as dezenas da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 dezenas das 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis delas. Elas podem ser selecionadas manualmente ou geradas a partir da opção de completar com opções aleatórias
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar pelo site é R$ 30. Porém, pelo aplicativo da Caixa, a compra mínima é a mesma das lotéricas
Como fazer o bolão entre amigos?
Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.
Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.
Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.
- Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar
- Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio
- Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas
- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos
- Preencha o campo "bolão" no final da cartela
- Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100
- Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7
- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante
- Distribua os recibos aos apostadores do bolão
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.
Onde assistir ao sorteio?
Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Quais as chances de ganhar o prêmio?
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta de seis números é de um em 50.063.860 (cerca de 50 milhões), o que equivale a 0,000001997% de chance.
No entanto, a Mega-Sena permite aumentar a possibilidade de ganho ao apostar em mais números. Veja como isso funciona:
- Aposta com seis números (R$ 6): 1 chance em 50 milhões
- Aposta com sete números (R$ 42): 1 chance em cerca de 7,1 milhões
- Aposta com oito números (R$ 168): 1 chance em cerca de 1,7 milhão
- Aposta com 10 números (R$ 1.260): 1 chance em 238,4 mil
- Aposta com 20 números (R$ 232.560): 1 chance em 1.292
Como receber o prêmio Mega-Sena?
As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago — neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF.
De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.
Ganhador da Mega-Sena tem que pagar Imposto de Renda?
Com tanto dinheiro em mãos, quem acertar as dezenas encara não apenas a euforia da vitória, mas também algumas dúvidas: é preciso declarar a premiação no Imposto de Renda (IR)? Como funciona a tributação de grandes valores?
De acordo com o contador Evanir Aguiar dos Santos, diretor operacional da Fortus e diretor de relacionamento do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiconta-RS), o vencedor precisa informar o valor na sua declaração anual do IR, mas isso não significa que ele será taxado pelo prêmio.