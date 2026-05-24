Mega-Sena 30 anos sorteia prêmio de R$ 336 milhões; saiba as dezenas

- O sorteio da Mega-Sena 30 anos ocorreu neste domingo (24);
- As dezenas sorteadas foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47;
- O prêmio chegou a R$ 336.340.053,67 e não acumula;
- Duas apostas dividiram o prêmio, cada uma delas vai receber R$ 168.170.026,83;
- 590 apostas fizeram cinco acertos, cada uma receberá R$ 13.890,02;
- 37.565 apostas fizeram quatro acertos, cada uma receberá R$ 311,65.
Como foi o sorteio da Mega-Sena 30 anos
O concurso especial de aniversário da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
A cerimônia seguiu os protocolos de segurança, auditoria e conferência aplicados aos demais sorteios das loterias federais.
Ganhador precisa pagar Imposto de Renda?
Os vencedores precisam informar o prêmio na declaração anual do Imposto de Renda (IR). No entanto, segundo o contador Evanir Aguiar dos Santos, diretor operacional da Fortus e diretor de relacionamento do Sindiconta-RS, não há cobrança adicional sobre o valor recebido porque a tributação já ocorre na fonte.
Mega-Sena completa 30 anos em 2026
Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas e, segundo a Caixa Econômica Federal, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde o primeiro sorteio.
O maior valor pago em um concurso regular (exceto ocasiões especiais como a 30 Anos e a Mega da Virada) foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.