Mega-Sena 30 anos sorteia prêmio de R$ 336 milhões; saiba as dezenas

Dezenas foram sorteadas na manhã deste domingo (24); prêmio de R$ 336.340.053,67 não acumula

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Prêmio não acumula.
  • O sorteio da Mega-Sena 30 anos ocorreu neste domingo (24);
  • As dezenas sorteadas foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47;
  • O prêmio chegou a R$ 336.340.053,67 e não acumula;
  • Duas apostas dividiram o prêmio, cada uma delas vai receber R$ 168.170.026,83;
  • 590 apostas fizeram cinco acertos, cada uma receberá R$ 13.890,02;
  • 37.565 apostas fizeram quatro acertos, cada uma receberá R$ 311,65.

Como foi o sorteio da Mega-Sena 30 anos

O concurso especial de aniversário da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

A cerimônia seguiu os protocolos de segurança, auditoria e conferência aplicados aos demais sorteios das loterias federais.

Ganhador precisa pagar Imposto de Renda?

Os vencedores precisam informar o prêmio na declaração anual do Imposto de Renda (IR). No entanto, segundo o contador Evanir Aguiar dos Santos, diretor operacional da Fortus e diretor de relacionamento do Sindiconta-RS, não há cobrança adicional sobre o valor recebido porque a tributação já ocorre na fonte.

Mega-Sena completa 30 anos em 2026

Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas e, segundo a Caixa Econômica Federal, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde o primeiro sorteio.

O maior valor pago em um concurso regular (exceto ocasiões especiais como a 30 Anos e a Mega da Virada) foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.

