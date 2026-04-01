"Teste de gravidez" dispara no Google todo 1º de abril; entenda o motivo

Todo ano, na mesma data, o Google registra um fenômeno previsível: o brasileiro abre o buscador e digita "teste de gravidez". Não por suspeita real, mas para pregar uma peça em alguém.
Os dados do Google Trends mostram que, desde 2021, os picos de busca pelos termos "1º de abril" e "teste de gravidez" se repetem juntos, ano após ano.
Nesta quarta-feira, 1º de abril de 2026, não foi diferente. Nas últimas 24 horas, os termos "mentira", "gravidez" e "teste de gravidez" subiram ao mesmo tempo no Brasil.
O pico de buscas ocorreu na madrugada e no início da manhã, quando a virada para 1º de abril já estava confirmada e o interesse pelos três termos disparou simultaneamente, segundo os gráficos do Google Trends (veja abaixo).
A pegadinha da gravidez falsa não é a única que movimenta as buscas na data. Os brasileiros também procuraram "frases do dia da mentira", "mentiras para contar no dia da mentira", "por que hoje é dia da mentira" e até "dia da mentira em inglês", este último provavelmente para quem quer ampliar o alcance da peça além das fronteiras.
De onde veio essa tradição
A origem do 1º de abril é antiga e ainda debatida por historiadores. A explicação mais aceita remonta ao século 16, quando o papa Gregório XIII instituiu o Calendário Gregoriano em 1582, substituindo o Calendário Juliano.
A mudança foi determinada pelo Concílio de Trento, reunião da Igreja Católica convocada como resposta à Reforma Protestante, com o objetivo de reafirmar a autoridade da instituição.
Com o novo calendário, o ano passou a começar em 1º de janeiro, e não mais na Páscoa, que cai geralmente em abril.
Parte da população francesa resistiu à mudança. Quem insistia em comemorar o ano novo em abril virou alvo de zombaria: recebia convites para festas que não existiam, justamente no 1º de abril. A tradição de pregar peças teria nascido aí.
Há também uma explicação mais antiga. O festival romano de Hilária, anterior ao nascimento de Cristo, celebrava o equinócio de março em homenagem à deusa Cibele, a "Mãe dos Deuses", divindade que reunia aspectos das gregas Gaia, Reia e Deméter. A festa era marcada por brincadeiras e disfarces.
No Brasil, a data ganhou forma em 1828, quando o jornal mineiro "A Mentira" publicou, em sua primeira edição, uma notícia falsa na capa: a morte de Dom Pedro I.
A matéria saiu em 1º de abril. O primeiro imperador do país só morreria seis anos depois, em 1834, em Portugal.
Mentiras que entraram para a história
Com o tempo, empresas e veículos de comunicação perceberam o potencial da data. A emissora britânica BBC virou referência nesse campo.
Em 1957, um programa de TV mostrou uma família colhendo espaguete de árvores na Suíça e afirmou que bastava plantar a massa sobre molho de tomate para crescer. Milhares de telespectadores ligaram para a emissora querendo saber como fazer o mesmo.
Em 2008, a BBC foi além e veiculou um documentário sobre pinguins voadores que migravam para florestas tropicais.
Vulcão em "erupção"
No Alasca, nos Estados Unidos, em 1974, um morador chamado Porky Bichar colocou centenas de pneus velhos no cume do Monte Edgecumbe, um vulcão adormecido, e ateou fogo.
A fumaça negra assustou toda a região e moradores começaram a evacuar as casas antes de descobrir que era brincadeira.
Colar falso
Em 2024, foi a vez da apresentadora Charlotte Hawkins, do Good Morning Britain, da emissora britânica ITV, cair numa peça ao vivo.
Durante uma reportagem sobre o leilão de um suposto colar de Marilyn Monroe, ela foi convidada a experimentar a joia, que se desfez em suas mãos.
Enquanto Hawkins tentava disfarçar o pânico e chamar o intervalo, o colega de bancada trouxe uma "notícia de última hora": o colar era falso.