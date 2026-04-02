Tartaruga mais velha do mundo morreu? Boato sobre Jonathan viraliza e é desmentido

A tartaruga gigante Jonathan, reconhecida pelo Guinness World Records como o animal terrestre mais velho do mundo, está viva.
A informação foi confirmada pelo governador da ilha de Santa Helena, território britânico, e pelo próprio veterinário que já cuidou do réptil, depois que um boato sobre sua morte se espalhou por portais de notícias do mundo inteiro na quarta-feira (1º), Dia da Mentira.
O boato começou com uma publicação em uma conta do X que se passava por Joe Hollins, veterinário que já atendeu Jonathan. O texto dizia que o animal havia falecido "em paz, em Santa Helena", com uma idade estimada em mais de 193 anos.
"Como veterinária dele por muitos anos, foi uma honra cuidar dele, alimentando-o com bananas na mão, observando-o tomar sol", dizia a publicação, que ultrapassou 1 milhão de visualizações.
A notícia falsa foi tratada como verdadeira por veículos de grande circulação. BBC e Daily Mail, no Reino Unido, e USA Today, nos Estados Unidos, publicaram reportagens sobre a morte do animal. Portais brasileiros também reproduziram a informação.
Uma busca pelo nome "Jonathan" no Google chegou a exibir diversas matérias dando o réptil como morto.
No entanto, o próprio Hollins desmentiu tudo.
— Jonathan, a tartaruga, está muito vivo — disse o veterinário ao USA Today.
Ele ainda explicou que a conta falsa ia além de uma simples pegadinha:
— Acredito que na rede X a pessoa que se passa por mim está pedindo doações em criptomoedas, então não é nem uma pegadinha de 1º de abril. É um golpe.
O governador de Santa Helena, Nigel Phillips, também desmentiu a história à BBC por e-mail.
"Para confirmar: Jonathan está muito vivo", escreveu.
O Guinness World Records também se pronunciou nas redes sociais após receber confirmação de um porta-voz do governo local de que Jonathan está "vivo e bem". "UFA", publicou o perfil oficial da organização no X.
A conta falsa que iniciou o boato ainda respondeu a uma publicação da BBC após a correção: "Peguei vocês."
Quem é Jonathan
Jonathan é uma tartaruga-gigante-de-Seychelles e vive nos jardins da Plantation House, residência oficial do governador de Santa Helena.
Estima-se que tenha nascido por volta de 1832 e chegado à ilha em 1882, com cerca de 50 anos. Uma fotografia tirada naquele ano já o mostrava adulto, o que serviu de base para os cálculos dos especialistas. Sua idade exata, no entanto, é desconhecida.
Para ter uma ideia do tempo que Jonathan atravessou: quando nasceu, a fotografia havia sido inventada apenas seis anos antes, por Joseph Nicéphore Niépce, em 1826.
O livro A Origem das Espécies, do biólogo britânico Charles Darwin, só seria publicado 27 anos depois, em 1859.
Jonathan viveu os reinados de pelo menos oito monarcas britânicos e esteve presente quando o rei Jorge VI e a futura rainha Elizabeth II visitaram a ilha em 1947.
Em 2024, o Guinness World Records entregou a Jonathan o certificado oficial reconhecendo-o como o animal terrestre mais velho do mundo.