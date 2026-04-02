Qual a fase da Lua nesta quinta-feira (2)? Veja o calendário lunar de abril

Nesta quinta-feira (2), a Lua está na fase cheia. Faltam 9 dias para a nova fase da Lua, que será minguante.
Fase da Lua hoje: 02/04/2026
Hoje a Lua está na sua fase cheia
Calendário lunar de abril
- Lua cheia: dia 01, às 23h11min
- Lua minguante: dia 10, às 01h51min
- Lua nova: dia 17, às 08h51min
- Lua crescente: dia 23, às 23h31min
A fase inicial de abril começa com Lua cheia. Depois, passa para a Lua minguante. Em seguida, é a vez da Lua nova. Por fim, o mês se encerrará com a Lua em sua crescente.
Como funciona o ciclo lunar?
A lunação, que também é chamada de ciclo lunar, é o intervalo de tempo entre as luas novas. Pouco variável, ela tem uma duração média de 29,5 dias. Ao longo do período, o satélite passa pelas quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. O ciclo de cada fase da Lua dura, aproximadamente, sete dias.
Qual a próxima fase da Lua?
A próxima fase da Lua começa em 10/04/2026. Será minguante.
Como são as fases da Lua
As fases da Lua, cada uma com suas especificidades, são consequência da interação gravitacional entre o satélite, o Sol e a Terra. O satélite tem quatro fases, em que cada uma determina seu nível de visibilidade na Terra: minguante, nova, crescente e cheia.
Lua Minguante
A Lua apresenta um formato similar aos das letras D e C, que varia de acordo com sua posição, quando observada do Hemisfério Sul da Terra.
Lua Nova
Este é o momento em que a Lua está na mesma direção do Sol com relação à posição da Terra. Ou seja, o satélite está no céu durante o dia e, por isso, não pode ser visto do nosso planeta (motivo também pelo qual não há foto).
Lua Crescente
Com a luz do sol iluminando a metade oeste, lembra a letra C quando observada do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte é parecida com a letra D.
Lua Cheia
Esta é a fase mais luminosa da Lua, em que ela é mais visível na Terra. O satélite está na direção oposta do Sol, por isso reflete a luz em toda sua superfície.
Qual a distância da Lua para a Terra?
A distância da Lua para a Terra é de 399.877,13 km.
A Lua do Hemisfério Sul é "diferente" da Lua do Hemisfério Norte?
A Lua, claro, é a mesma. No entanto, a aparência do satélite muda conforme a posição do observador na Terra. No Hemisfério Sul, a Lua apresenta-se de forma invertida em relação ao que aprece para o observador do Hemisfério Norte.
Outra curiosidade é que sempre vemos da Terra a mesma face da Lua. Isso acontece porque o movimento de rotação da Lua ocorre no mesmo período do seu movimento de translação ao redor do nosso planeta.