Quais são os próximos feriados prolongados de 2026? Veja lista

O ano de 2026 conta com diversas datas que podem ser favoráveis aos trabalhadores. No total, há 10 feriados nacionais ao longo dos 12 meses do ano, sendo que nove caem em dias úteis. Sete desses feriados caem em segundas ou sextas-feiras, o que também facilita a formação de feriados prolongados.
Além disso, outras datas também podem ser estendidas mediante planejamento e acordos entre empregador e empregado. O feriado mais recente, por exemplo, caiu na terça-feira (21) e rendeu para alguns brasileiros quatro dias de folga.
Até o fim do ano, somente dois feriados irão cair em domingos, o que pode impedir folgas prolongadas: 20 de setembro (Revolução Farroupilha — feriado estadual) e 15 de novembro (Proclamação da República — feriado nacional).
O próximo feriado nacional será 1º de maio, no Dia do Trabalhador, que cairá em uma sexta-feira.
O calendário com a lista de feriados e pontos facultativos em 2026 foi divulgado ainda no início do ano pelo Diário Oficial da União (DOU).
Confira os próximos feriados prolongados de 2026
- 1º de maio — sexta-feira: Dia do Trabalho (feriado nacional)
- 4 de junho — quinta-feira: Corpus Christi
- 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
- 12 de outubro — segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 2 de novembro — segunda-feira: Finados (feriado nacional)
- 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
- 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)
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