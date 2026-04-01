Quais são os feriados prolongados de abril? Veja as datas

O mês de abril terá dois feriados nacionais que podem render folgas prolongadas aos trabalhadores.
O primeiro feriado ocorre na sexta-feira (3), com a Sexta-Feira Santa. Os trabalhadores que folgam no fim de semana poderão, assim, ter três dias de descanso: sexta-feira, sábado e domingo.
Já a Páscoa, que é comemorada no domingo (5), não é considerada folga extra pois não é feriado nacional, e sim uma data comemorativa religiosa. No entanto, ainda podem haver alterações nos regimes trabalhistas, dependendo de combinações feitas com empregador, empresa ou empregado.
Outro feriado de abril é o Dia de Tiradentes, na terça-feira (21). Graças à data, quem conseguir folga na segunda-feira (20), que é considerada ponto facultativo para os servidores públicos federais, pode aproveitar quatro dias de descanso: sábado, domingo, segunda e terça-feira.
Veja os feriados e possibilidades de folgas prolongadas de abril
- 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
- 20 de abril (segunda-feira): ponto facultativo (servidores públicos federais)
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes
Quem for escalado para trabalhar na datas dos feriados nacionais têm direito à um dia de folga compensatória ou remuneração em dobro.
O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.
Cada sindicato pode firmar esses acordos de diferentes maneiras. Por isso, é importante se certificar sobre quais sindicatos autorizam o trabalho nesses dias, quais o proíbem e entender a lógica de funcionamento das cláusulas firmadas.
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