Por que o Dia de São Jorge é celebrado em 23 de abril?

Neste 23 de abril, celebra-se o Dia de São Jorge. Conhecido pela coragem e pela proteção diante das adversidades, o santo é um dos mais populares no Brasil e é considerado padroeiro de cavaleiros, escoteiros, esgrimistas, arqueiros e soldados.
São Jorge é também padroeiro de países como a Etiópia, Geórgia, Inglaterra, Lituânia, Sérvia e Montenegro, além do Estado do Rio de Janeiro no Brasil e do time de futebol Corinthians.
Por que o Dia de São Jorge é comemorado no dia 23 de abril?
A data da comemoração do Dia de São Jorge marca o aniversário de morte do santo.
Segundo a lenda, o soldado Jorge de Lida era responsável pela guarda pessoal do imperador Diocleciano, ainda na época da Roma Antiga, quando se converteu ao cristianismo. No período, porém, todo soldado romano que se declarasse cristão era preso.
O imperador tentou dissuadir Jorge de sua fé, mas não conseguiu. Diocleciano, então, executou o soldado no dia 23 de abril do ano 303.
Outra lenda conta que Jorge seria um cavaleiro enviado por Cristo para derrotar um dragão que ameaçava uma cidade.
Relação com umbanda e candomblé
A conexão com Ogum gerou a associação do santo com a Lua. Segundo essa tradição, as manchas que vemos na superfície lunar representam a imagem de São Jorge em batalha contra o dragão.
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