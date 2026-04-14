PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial para nascidos em março e abril começa nesta quarta; veja o calendário

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para trabalhadores e servidores públicos nascidos em março e abril começa nesta quarta-feira (15).
O calendário foi definido em dezembro pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e estabelece datas fixas para os depósitos.
Quem tem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil recebe o benefício automaticamente. Os valores para nascidos em fevereiro já estão disponíveis.
Quem pode receber o PIS/Pasep
Para ter direito ao abono salarial, é necessário cumprir alguns requisitos:
- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por, no mínimo, 30 dias no ano-base utilizado para o cálculo do benefício. Esses dias podem ser consecutivos ou intercalados;
- Ter recebido, durante o ano-base de apuração (2024), remuneração mensal de até R$ 2.765,92;
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no sistema eSocial.
Como saber se vai receber e como sacar
Para saber se terá direito ao benefício, o cidadão deverá consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou Portal Gov.br. Para isso é preciso ter a senha do portal, utilizando o número do CPF e algum fator de identificação de segurança, como a biometria.
O depósito do PIS/Pasep é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.
Qual é o valor do benefício
O valor do abono salarial em 2026 varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no ano-base 2024. O valor máximo é pago apenas a quem trabalhou durante todo o período, de janeiro a dezembro daquele ano.
Calendário do Pis/Pasep 2026
A seguir, veja o cronograma dos pagamentos mês a mês. Caso a data de caia em fim de semana ou feriado, como ocorre em fevereiro, março e agosto, os trabalhadores receberão no primeiro dia útil seguinte.
- Nascidos em março e abril: 15/04
- Nascidos em maio e junho: 15/05
- Nascidos em julho e agosto: 15/06
- Nascidos em setembro e outubro: 15/07
- Nascidos em novembro e dezembro: 16/08 (dia 15 cai em um domingo)
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