PIS/Pasep 2026: pagamentos de abril começam nesta semana; veja o calendário

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2026 para nascidos em março e abril começa nesta quarta-feira (15). O calendário é definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Para ter direito ao benefício em 2026, o trabalhador deve ter recebido remuneração média de até R$ 2.765,92 por mês.
Além disso, é necessário ter exercido atividade com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos.
Pagamentos do abono salarial
A seguir, veja o cronograma dos pagamentos mês a mês. Caso a data de caia em fim de semana ou feriado, como ocorreu em fevereiro, março e irá ocorrer em agosto, os trabalhadores receberão no primeiro dia útil seguinte.
Veja o calendário:
- Nascidos em janeiro: 16/02
- Nascidos em fevereiro: 16/03
- Nascidos em março e abril: 15/04
- Nascidos em maio e junho: 15/05
- Nascidos em julho e agosto: 15/06
- Nascidos em setembro e outubro: 15/07
- Nascidos em novembro e dezembro: 16/08 (dia 15 cai em um domingo)
Como consultar o PIS/Pasep
Pela internet:
- Acesse o site servicos.mte.gov.br e clique em "Entrar com gov.br";
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Em seguida, clique em "Abono Salarial";
- Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
Como é feito o pagamento do PIS/Pasep?
Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. Será possível receber o dinheiro até o último dia do calendário bancário em 2026. Quando o resgate não é feito, o dinheiro volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de cinco anos.
O depósito do PIS/Pasep é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.
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