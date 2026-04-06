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PIS/Pasep 2026: confira o calendário de pagamentos do abono salarial de abril

Benefício é para quem trabalhou ao menos 30 dias com carteira assinada em 2024

Zero Hora

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Porthus Junior/Agencia RBS
É possível conferir o número do PIS através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Para ter direito ao benefício em 2026, o trabalhador deve ter recebido remuneração média de até R$ 2.765,92 por mês. 

Além disso, é necessário ter exercido atividade com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos.

Pagamentos do abono salarial

A seguir, veja o cronograma dos pagamentos mês a mês. Caso a data de caia em fim de semana ou feriado, como ocorreu em fevereiro, março e irá ocorrer em agosto, os trabalhadores receberão no primeiro dia útil seguinte.

Veja o calendário:

  • Nascidos em janeiro: 16/02
  • Nascidos em fevereiro: 16/03 
  • Nascidos em março e abril: 15/04
  • Nascidos em maio e junho: 15/05
  • Nascidos em julho e agosto: 15/06
  • Nascidos em setembro e outubro: 15/07
  • Nascidos em novembro e dezembro: 16/08 (dia 15 cai em um domingo)

Como consultar o PIS/Pasep

Pela internet:

  1. Acesse o site servicos.mte.gov.br e clique em "Entrar com gov.br";
  2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
  3. Em seguida, clique em "Abono Salarial";
  4. Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.

Pelo aplicativo:

  1. No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
  2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
  3. Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
  4. Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.

Como é feito o pagamento do PIS/Pasep?

Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. Será possível receber o dinheiro até o último dia do calendário bancário em 2026. Quando o resgate não é feito, o dinheiro volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de cinco anos.

O depósito do PIS/Pasep é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.

Buscas no Google Trends

Google Trends/Reprodução
Buscas pelo pagamento do abono salarial apareceram no Google.

Pesquisas por "abono salarial pagamento abril" apresentaram crescimento no Google Trends nesta segunda-feira (6). Foram mais de 200 buscas nas últimas horas, registrando 200% de interesse dos usuários.

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