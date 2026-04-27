Petróleo hoje: siga ao vivo o valor da cotação

A cotação do petróleo é informada em dólares por barril e cada barril equivale a 158,9 litros. A referência para a negociação são os contratos para entrega futura (CFDs) do petróleo Brent. A operação, comandada de Londres, no Reino Unido, funciona da meia-noite às 22h no horário local.
A commodity é uma das mais importantes para o mercado internacional e o preço é determinado tanto por fatores como a produção mundial e a demanda requerida por diferentes economias, quanto por guerras e conflitos envolvendo os principais fornecedores e consumidores do produto.
Cotação do petróleo ao vivo
Confira o gráfico do índice geral do petróleo disponibilizado pela TradingView.
Atualmente, o ataque ao Irã por Estados Unidos e Israel tem sido uma forte influência para a oscilação diária na cotação do petróleo. A negociação da commodity disparou pela primeira vez após o conflito em 8 de março, quando chegou perto de US$ 108 após o fechamento do Estreito de Ormuz.
Com o avanço da ofensiva no Oriente Médio, o valor do petróleo tem respondido a declarações de autoridades como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ultrapassando US$ 100 por barril em diversos momentos. A instabilidade também provocou alta no preço do óleo diesel e até mesmo desabastecimento do combustível em alguns locais.
Petróleo Brent
Conforme explica a colunista Marta Sfredo, o Brent é um tipo de petróleo leve e "doce" que torna o refino mais fácil e barato para a obtenção de combustíveis. Ele é considerado doce por ter menor teor de enxofre. O nome é uma referência a um campo de extração britânico no Mar do Norte, que já teve as operações encerradas.
A cotação da commodity é determinada atualmente pela Intercontinental Exchange (ICE), uma bolsa de matérias-primas com base na capital do Reino Unido.
Mercado de petróleo
Antigamente, o preço do produto era determinado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Porém, com a descoberta de óleo de xisto (shale oil) nos Estados Unidos, que tornou o país responsável por 60% da produção mundial, a negociação no mercado sofreu alterações.
Embora a Opep ainda exerça influência por ser responsável por cerca de 40% da extração e beneficiamento da matéria-prima, a negociação do petróleo é realizada em bolsas de mercadorias e sofre especulações financeiras, gerando alta volatilidade no preço da commodity em um único dia.
Produção no Brasil
Ainda segundo dados consultados pela colunista Marta Sfredo junto à Agência de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês), o Brasil é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo, com uma pequena diferença para o sexto colocado, o Iraque.
Conforme o Ministério do Desenvolvimento, o país exportou, em 2025, 98,2 milhões de toneladas de petróleo por US$ 44,5 bilhões e importou 12,1 milhões de toneladas por US$ 6,6 bilhões. Isso representa 12,8% das vendas no período, tornando a commodity o principal produto de exportação brasileiro.
A posição do Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo garante vantagem ao país quando a cotação do barril sobe. Por isso, o preço da commodity não afeta o real tanto quanto outras nações em cenários adversos como conflitos ou guerras.