Petróleo hoje: siga ao vivo o valor da cotação

Conforme explica a colunista Marta Sfredo, o Brent é um tipo de petróleo leve e "doce" que torna o refino mais fácil e barato para a obtenção de combustíveis. Ele é considerado doce por ter menor teor de enxofre. O nome é uma referência a um campo de extração britânico no Mar do Norte, que já teve as operações encerradas.