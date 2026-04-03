Ouro hoje: siga ao vivo o valor da cotação

O mercado internacional do ouro opera praticamente 24 horas por dia devido à importância do ativo. O metal se consolidou ao longo de séculos como um investimento seguro, mas também sofre volatilidade em seu preço conforme fatores diversos que influenciam a economia mundial.
Por ser um bem escasso e de extração limitada, acaba sendo o investimento de escolha em momentos de alta de inflação e desvalorização de papel-moeda, como dólar ou euro, por exemplo. Isso porque o ativo é visto como uma reserva de valor, que pode gerar lucro quando comprado e vendido no momento certo, conforme a cotação em bolsas de mercadorias, que é informada em dólares.
Cotação do ouro ao vivo
Confira o gráfico do índice geral do ouro disponibilizado pela TradingView.
Preço do ouro
A aplicação de recursos no metal pode ser feita de diferentes formas. Conforme o professor do Programa de Pós-graduação profissional em Economia (PPECO) da UFRGS, Mauricio Weiss, há basicamente dois tipos de cotação do ouro. A primeira é a do metal como bem físico, que determina o valor de mercado do ouro utilizado para a fabricação de joias, componentes de equipamentos, entre outros usos. A segunda é a do produto negociado como contrato financeiro.
Em ambos os casos, a lei da oferta e da procura afeta diretamente o valor da mercadoria. Por isso, quando pessoas físicas e jurídicas passam a demandar a aplicação de recursos em ouro junto aos bancos e essas instituições buscam o metal ou contratos que dão garantia em ouro, essa pressão faz a cotação do produto subir.
Outro cenário que influencia a negociação é quando os bancos centrais de diferentes países procuram investir em reservas da mercadoria em lingotes (barras), o que também provoca uma valorização do ouro no mercado. Segundo Weiss, Rússia e China têm liderado movimentos como este recentemente, enquanto o Brasil, que não costumava investir no produto, agora conta com 4% nas reservas internacionais.
Investimento seguro
Ao contrário do papel-moeda, o ouro não está sujeito a políticas monetárias ou outros fatores econômicos, como a garantia de uma instituição financeira. Por isso, o investimento no metal é sinônimo de proteção do patrimônio em cenários adversos. O ativo costuma conservar o seu valor quando as moedas perdem poder de compra.
Além disso, como o ouro é negociado em dólar, o preço do produto tende a se valorizar acompanhando a moeda norte-americana, mesmo que a cotação esteja estável no mercado internacional. Isso acaba se tornando uma espécie de garantia ao investidor brasileiro em momentos de crise.