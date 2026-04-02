Música de Zé Neto e Cristiano entra em polêmica com Daniel Vorcaro e Banco Master; entenda

A 29ª Vara Cível de São Paulo determinou, na quarta-feira (1º), que a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano interrompa imediatamente a divulgação de um vídeo promocional associado à música inédita Oi, tudo bem?, supostamente associada ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao escândalo do Banco Master. As informações são do g1.
A decisão atende a um pedido da influenciadora Karolina Trainotti, que afirma ter tido fotos e dados pessoais usados sem autorização em material audiovisual que circulou em redes sociais e páginas de entretenimento.
A faixa ainda não foi lançada oficialmente. Ela integra o DVD Vocês & Deus, gravado em 21 de março no Rio de Janeiro. A letra não cita nomes e narra a história de um homem que mantém múltiplos relacionamentos ao mesmo tempo.
O problema, segundo os advogados de Karolina, não está na música em si, mas na forma como ela foi usada para marketing.
O vídeo que motivou a ação judicial era de bastidores de uma versão ao vivo da faixa. Nele, a canção foi sincronizada com imagens e conteúdos extraídos de comunicações privadas de Vorcaro, banqueiro preso desde março e investigado por fraudes estimadas em R$ 56 bilhões envolvendo o Banco Master.
Mensagens vazadas e a letra da música
Vorcaro teve o celular com sigilo quebrado durante as investigações, e parte das conversas com a ex-namorada e outras mulheres veio a público. A música teria sido inspirada nesses diálogos.
Um dos trechos que acompanhava as imagens diz:
"Eu falava bom dia pra uma, escrevia bom dia pra outra. Eu ouvia eu te amo de uma e eu lia eu te amo da outra."
Outro verso aponta:
"O problema da mentira é o mentiroso acreditar na mentira, que foi desmascarada com volume alto e tela para cima."
Karolina já havia aparecido no noticiário antes da ação judicial. Revelações anteriores indicam que ela teria recebido de Vorcaro um imóvel de alto padrão avaliado em R$ 4,3 milhões.
A defesa alega que o vídeo a expôs a uma situação vexatória ao associar sua imagem, sem consentimento, à narrativa de traição retratada na canção.
A ação pede indenização por danos morais, sob o argumento de exploração econômica ilícita da esfera privada da influenciadora.
Na decisão, a juíza Daniela Dejuste de Paula citou o risco de dano pela "alta propagação" do conteúdo digital e determinou que os artistas se abstenham de "utilizar, veicular, reproduzir ou divulgar, sem consentimento, imagens, dados pessoais ou quaisquer elementos que permitam a identificação da autora".
Em resposta ao g1, a assessoria da dupla informou que "assuntos desta natureza só serão discutidos na esfera judicial".
Quem é Daniel Vorcaro
Daniel Bueno Vorcaro, nascido em 1983, é banqueiro e empresário paulistano que construiu uma trajetória de expansão acelerada até o colapso do Banco Master em 2025 transformar seu nome em sinônimo de um dos maiores escândalos financeiros recentes do país.
Vorcaro adquiriu o Banco Máxima em 2016 e o rebatizou como Banco Master em 2021. Nos anos seguintes, a instituição captou recursos de pequenos investidores por meio de CDBs com taxas acima do mercado e chegou a comercializar títulos de crédito considerados falsos pelas investigações.
Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco. O rombo estimado chegou a R$ 56 bilhões.
A Polícia Federal (PF) abriu a Operação Compliance Zero para apurar o caso. Vorcaro é acusado de gestão fraudulenta, organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato.
Ele está preso na Superintendência da PF em Brasília. Em março, assinou um termo de confidencialidade para negociar um acordo de delação premiada que, segundo apuração, pode envolver nomes de políticos e autoridades.