México declara cachorro caramelo como raça local e revolta brasileiros: "Motivo para guerra"

O México oficializou o cachorro caramelo como raça nacional. A Agência de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem) publicou uma lista de raças do país, incluindo o agora batizado "cão Caramelo", ao lado de exemplares representativos como o Xoloitzcuintli, o Chihuahua e o Calupoh.
A reação dos brasileiros nas redes sociais foi imediata e bem-humorada.
"Acho que nem Portugal roubou tanto da gente", escreveu um usuário no X, antigo Twitter. Outro foi mais incisivo: "Isso é motivo para iniciarmos uma guerra".
O vira-lata caramelo se tornou um símbolo popular nas ruas do Brasil. O pelo curto, a cor que varia do dourado ao ferrugem e o porte médio fazem dele um dos cães mais comuns e, ao mesmo tempo, mais queridos.
Inspirado em campanha brasileira
O que torna a situação ainda mais curiosa é que o reconhecimento mexicano teve origem em uma iniciativa brasileira. Segundo comentário da própria Propaem nas redes sociais, a ação foi inspirada em uma campanha lançada em 2025 pela marca de ração Pedigree no Brasil.
O objetivo era enfrentar um dado preocupante: cães sem raça definida têm 90% menos chance de serem adotados do que animais de raça pura, segundo pesquisa da agência AlmapBBDO.
A campanha incluiu testes de DNA para rastrear a origem dos vira-latas, posicionando-os como parte do patrimônio cultural brasileiro.
O México aproveitou a repercussão e adotou a mesma ideia, colocando o "Caramelo" sob sua própria bandeira. A Propaem justificou o reconhecimento destacando o papel social desses animais no país.
"Em nosso estado, existem cães cujo trabalho social é inestimável, desde socorristas em emergências e integrantes de equipes de segurança até companheiros adotados que promovem a posse responsável de animais de estimação todos os dias", diz o texto publicado pela agência.
Nas redes sociais mexicanas, a discussão tomou outro rumo. Muitos usuários lembraram que o caramelo não é exclusivo de nenhum país. Trata-se de resultado de cruzamentos que se repetem em toda a América Latina, fruto de gerações de cães que viveram nas ruas do continente.
Houve ainda quem pedisse a inclusão de outros tipos de cães na lista oficial, como o chamado "Cão Branco Mexicano".