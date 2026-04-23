Viral

Tentar sorte
Notícia

Mega-Sena sorteia R$ 70 milhões nesta quinta-feira; veja como apostar

Prêmio será sorteado às 21h; apostas podem ser feitas até as 20h em canais oficiais

Zero Hora

Enviar email
Blossom Stock Studio/stock.adobe.com
Apostas podem ser feitas até às 20h desta quinta-feira (19).

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (23) o concurso 2.999, que tem prêmio principal acumulado em R$ 70 milhões. O sorteio está previsto para às 21h.

Os jogos podem ser registrados até as 20h, tanto nas lotéricas autorizadas pela Caixa, espalhadas por todo o Brasil, quanto pelos canais online oficiais. Já os bolões digitais poderão ser comprados até às 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como jogar na Mega-Sena online?

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.

As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:

  • Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras);
  • Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios;
  • Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30.

Bolão

O Bolão Caixa permite que o apostador participe de apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o serviço ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6.

Probabilidade

As chances de vitória em cada concurso dependem da quantidade de dezenas escolhidas e do tipo de aposta realizada. Em um jogo simples, com seis dezenas — que custa R$ 6a probabilidade de conquistar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, conforme dados da Caixa.

Já em uma aposta com 20 dezenas, o limite máximo permitido, cujo valor é de R$ 232.560,00, a chance de acertar o prêmio principal sobe para 1 em 1.292, também segundo a instituição.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: