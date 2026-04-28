Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 115 milhões; saiba até que horas apostar hoje

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (28) o concurso 3.000, que tem prêmio principal acumulado em R$ 115 milhões. O sorteio está previsto para às 21h.
Os jogos podem ser registrados até as 20h, tanto nas lotéricas autorizadas pela Caixa, espalhadas por todo o Brasil, quanto pelos canais online oficiais. Já os bolões digitais poderão ser comprados até às 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso anterior, realizado no sábado (25). Por isso o prêmio acumulou e foi estimado no montante atual para o próximo sorteio.
Como jogar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).
Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras);
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios;
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30.
Bolão
O Bolão Caixa permite que o apostador participe de apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o serviço ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6.
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