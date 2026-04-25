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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões neste sábado; Veja como apostar

Jogos podem ser realizados em casas lotéricas ou online até às 20h; sorteio é às 21h

Zero Hora

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Mateus Bruxel/Agencia RBS
Apostas podem ser feitas online ou nas casas lotéricas.

A Mega-Sena realiza neste sábado (25) o concurso 3.000, que tem prêmio principal acumulado em R$ 100 milhões. O sorteio está previsto para às 21h.

Os jogos podem ser registrados até as 20h, tanto nas lotéricas autorizadas pela Caixa, espalhadas por todo o Brasil, quanto pelos canais online oficiais. Já os bolões digitais poderão ser comprados até às 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso anterior, realizado na quinta-feira (23). Por isso o prêmio acumulou e foi estimado no montante atual para o próximo sorteio.

Confira o resultado do concurso da Mega-Sena 2999

  • 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58

Premiação da Mega Sena

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 111 apostas ganhadoras, R$ 28.755,27
  • 4 acertos: 5741 apostas ganhadoras, R$ 916,43
  • Estimativa para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00

Como jogar na Mega-Sena online?

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.

As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:

  • Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras);
  • Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios;
  • Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30.

Bolão

O Bolão Caixa permite que o apostador participe de apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o serviço ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6.

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