No Brasil, o alcance dessa ideologia ganhou um episódio concreto em março deste ano, quando um dos acusados pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, se apresentou à delegacia usando uma camiseta com a frase em inglês "Regret nothing", que pode ser traduzida como "não me arrependo de nada".