Enquetes apontam quem será o campeão do "BBB 26"; veja as parciais

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os finalistas do BBB 26. Agora, o público vota para escolher o campeão do reality show, que tem uma veterana, um camarote e uma pipoca na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões.
A grande final do reality show é nesta terça-feira (21), a partir das 22h25min, com apresentação de Tadeu Schmidt.
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público.
Conforme levantamentos consultados, Ana Paula Renault aparece como a mais cotada para vencer o reality show.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 15h desta terça-feira:
Enquete GZH
- Ana Paula Renault: 61,8%
- Juliano Floss: 11,9%
- Milena: 26,3%
UOL
- Ana Paula Renault: 66,3%
- Juliano Floss: 11,12%
- Milena: 22,58%
Extra
- Ana Paula Renault: 55,82%
- Juliano Floss: 10,25%
- Milena: 33,93%
Folha
- Ana Paula Renault: 72%
- Juliano Floss: 9%
- Milena: 20%
Como foi a formação do top3?
Leandro Boneco foi o último eliminado do programa, na noite de domingo (19). Ele disputou o último paredão da temporada com Ana Paula Renault e Milena, após Juliano Floss vencer a última prova e se consagrar como o primeiro finalista desta temporada.
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