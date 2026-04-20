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Enquetes apontam quem será o campeão do "BBB 26"; veja as parciais

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões; grande final é nesta terça-feira (21) 

Zero Hora

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Globo/Divulgacao
Público irá definir qual dos três levará o prêmio milionário.

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os finalistas do BBB 26. Agora, o público vota para escolher o campeão do reality show, que tem uma veterana, um camarote e uma pipoca na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões

A grande final do reality show é nesta terça-feira (21), a partir das 22h25min, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público.

Conforme levantamentos consultados, Ana Paula Renault aparece como a mais cotada para vencer o reality show.

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 15h desta terça-feira:

Enquete GZH

  • Ana Paula Renault: 61,8%
  • Juliano Floss: 11,9%
  • Milena: 26,3%

UOL

  • Ana Paula Renault: 66,3%
  • Juliano Floss: 11,12%
  • Milena: 22,58%

Extra

  • Ana Paula Renault: 55,82%
  • Juliano Floss: 10,25%
  • Milena: 33,93%

Folha

  • Ana Paula Renault: 72%
  • Juliano Floss: 9%
  • Milena: 20%

Como foi a formação do top3?

Leandro Boneco foi o último eliminado do programa, na noite de domingo (19). Ele disputou o último paredão da temporada com Ana Paula Renault e Milena, após Juliano Floss vencer a última prova e se consagrar como o primeiro finalista desta temporada.

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