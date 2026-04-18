Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 18º paredão do "BBB 26"; veja parciais

O último paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desta sexta-feira (17). Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena estão na berlinda e disputam a permanência do reality.
Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil neste domingo (19).
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate. No momento, os levantamentos indicam a saída de Milena. Mas Leandro aparece logo em seguida, com diferença pequena.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 21h50 deste domingo (19):
Enquete GZH
- Ana Paula Renault: 15,8%
- Leandro: 37,1%
- Milena: 47,1%
UOL
- Ana Paula Renault: 16,08%
- Leandro: 36,77%
- Milena: 47,15%
Extra
- Ana Paula Renault: 13,39%
- Leandro: 42,03%
- Milena: 45,58%
Folha
- Ana Paula Renault: 18%
- Leandro: 38%
- Milena: 44%
Como foi a formação do paredão?
A berlinda começou a ser formada na quinta-feira (16) após Ana Paula obter o pior tempo na primeira fase da prova do finalista. A segunda fase da prova aconteceu nesta sexta-feira (17).
Com a vitória de Juliano Floss na prova, Leandro Boneco e Milena foram direto para o paredão.
A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final do BBB 26.