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Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 18º paredão do "BBB 26"; veja parciais

Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam a preferência do público nessa fase final

Zero Hora

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TV Globo/Divulgação
Ana Paula, Leandro Boneco e Milena se enfrentam no último paredão antes da final.

O último paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desta sexta-feira (17). Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena estão na berlinda e disputam a permanência do reality.

Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil neste domingo (19).

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate. No momento, os levantamentos indicam a saída de Milena. Mas Leandro aparece logo em seguida, com diferença pequena. 

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 21h50 deste domingo (19):

Enquete GZH

  • Ana Paula Renault: 15,8%
  • Leandro: 37,1%
  • Milena: 47,1%

UOL

  • Ana Paula Renault: 16,08%
  • Leandro: 36,77%
  • Milena: 47,15%

Extra

  • Ana Paula Renault: 13,39%
  • Leandro: 42,03%
  • Milena: 45,58%

Folha

  • Ana Paula Renault: 18%
  • Leandro: 38%
  • Milena: 44%

Como foi a formação do paredão?

A berlinda começou a ser formada na quinta-feira (16) após Ana Paula obter o pior tempo na primeira fase da prova do finalista. A segunda fase da prova aconteceu nesta sexta-feira (17).

Com a vitória de Juliano Floss na prova, Leandro Boneco e Milena foram direto para o paredão.

A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final do BBB 26.

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