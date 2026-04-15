O penúltimo paredão do BBB 26 está formado e mais um participante deixará o reality nesta quinta-feira (16). Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss estão na berlinda desta vez.
O paredão foi formado na noite de terça-feira (14), logo após a prova do líder que coroou Leandro Boneco. Jordana foi a indicada do líder e puxou Juliano no contragolpe. Ana Paula foi a mais votada da casa, com dois votos.
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate. No momento, os levantamentos indicam a saída de Jordana.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 23h30min desta quarta-feira (15):
Enquete GZH
- Ana Paula Renault: 7,7%
- Jordana: 50,3%
- Juliano Floss: 42%
UOL
- Ana Paula Renault: 10,69%
- Jordana: 51,77%
- Juliano Floss: 37,54%
Extra
- Ana Paula Renault: 3,45%
- Jordana: 52,49%
- Juliano Floss: 44,06%
Folha
- Ana Paula Renault: 14%
- Jordana: 61%
- Juliano Floss: 25%
Como foi a formação do paredão?
Último líder da edição, Leandro Boneco indicou Jordana. No contragolpe, a sister puxou Juliano Floss. Já Ana Paula Renault recebeu dois votos e foi a indicação da casa.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular