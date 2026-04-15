Viral

Última semana
Notícia

Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 17º paredão do "BBB 26"; veja parciais

Ana Paula, Jordana e Juliano disputam a preferência do público

Zero Hora

Enviar email
TV Globo/Divulgação
Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss estão no penúltimo paredão do "BBB 26".

O penúltimo paredão do BBB 26 está formado e mais um participante deixará o reality nesta quinta-feira (16). Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss estão na berlinda desta vez.

O paredão foi formado na noite de terça-feira (14), logo após a prova do líder que coroou Leandro Boneco. Jordana foi a indicada do líder e puxou Juliano no contragolpe. Ana Paula foi a mais votada da casa, com dois votos.

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate. No momento, os levantamentos indicam a saída de Jordana. 

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 23h30min desta quarta-feira (15):

Enquete GZH

  • Ana Paula Renault: 7,7%
  • Jordana: 50,3%
  • Juliano Floss: 42%

UOL

  • Ana Paula Renault: 10,69%
  • Jordana: 51,77%
  • Juliano Floss: 37,54%

Extra

  • Ana Paula Renault: 3,45%
  • Jordana: 52,49%
  • Juliano Floss: 44,06%

Folha

  • Ana Paula Renault: 14%
  • Jordana: 61%
  • Juliano Floss: 25%

Como foi a formação do paredão?

Último líder da edição, Leandro Boneco indicou Jordana. No contragolpe, a sister puxou Juliano Floss. Já Ana Paula Renault recebeu dois votos e foi a indicação da casa.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: