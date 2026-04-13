Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 16º paredão do "BBB 26"; veja parciais

Ana Paula, Gabriela e Juliano disputam a preferência do público

Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º paredão do "BBB 26".

O BBB 26 está próximo de sua última semana e mais um participante deixará a casa nesta terça-feira (14). Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano estão na berlinda e disputam a preferência do público para permanecer no jogo.

O paredão foi formado na noite de domingo (12). Ana Paula foi a indicação da líder Jordana, que obteve um poder especial e também indicou Juliano Floss. Gabriela recebeu quatro votos e foi a escolhida da casa.

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate.

No momento, os levantamentos indicam a saída de Gabriela. 

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 21h35min desta terça-feira (14):

Enquete GZH

  • Ana Paula Renault: 23,1%
  • Gabriela: 45,7%
  • Juliano Floss: 31,3%

UOL

  • Ana Paula Renault: 19,48%
  • Gabriela: 47,73%
  • Juliano Floss: 32,79%

Extra

  • Ana Paula Renault: 12,18%
  • Gabriela: 50,04%
  • Juliano Floss: 37,78%

Folha

  • Ana Paula Renault: 19%
  • Gabriela: 58%
  • Juliano Floss: 24%

Como foi a formação do paredão?

Ana Paula Renault foi a indicada da líder Jordana, que classificou a sister como uma adversária forte. Com quatro votos, Gabriela foi a mais votada da casa. Juliano Floss também foi indicado por Jordana, que ganhou o poder de indicar um participante ao paredão após escolher o doce mais votado pelo público.

