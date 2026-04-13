O BBB 26 está próximo de sua última semana e mais um participante deixará a casa nesta terça-feira (14). Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano estão na berlinda e disputam a preferência do público para permanecer no jogo.
O paredão foi formado na noite de domingo (12). Ana Paula foi a indicação da líder Jordana, que obteve um poder especial e também indicou Juliano Floss. Gabriela recebeu quatro votos e foi a escolhida da casa.
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate.
No momento, os levantamentos indicam a saída de Gabriela.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 21h35min desta terça-feira (14):
Enquete GZH
- Ana Paula Renault: 23,1%
- Gabriela: 45,7%
- Juliano Floss: 31,3%
UOL
- Ana Paula Renault: 19,48%
- Gabriela: 47,73%
- Juliano Floss: 32,79%
Extra
- Ana Paula Renault: 12,18%
- Gabriela: 50,04%
- Juliano Floss: 37,78%
Folha
- Ana Paula Renault: 19%
- Gabriela: 58%
- Juliano Floss: 24%
Como foi a formação do paredão?
Ana Paula Renault foi a indicada da líder Jordana, que classificou a sister como uma adversária forte. Com quatro votos, Gabriela foi a mais votada da casa. Juliano Floss também foi indicado por Jordana, que ganhou o poder de indicar um participante ao paredão após escolher o doce mais votado pelo público.
