Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 15º paredão do "BBB 26"; veja resultados

Gabriela, Leandro e Marciele disputam a preferência do público

Gabriela, Leandro e Marciele estão no 15º paredão do "BBB 26".

Mais um participante deixará o Big Brother Brasil 26 neste domingo (12). A eliminação ocorre em programa especial, marcado para as 17h30min. O 15º paredão é formado por  Gabriela, Leandro e Marciele, que disputam a preferência do público.

Gabriela foi indicada pelo líder Juliano. Marciele e Leandro, o Boneco, empataram como os mais votados da casa. Juliano optou por salvar o aliado e colocar a paraense na berlinda. No contragolpe, a sister puxou o baiano para o paredão. Milena, que apertou o botão misterioso na quinta-feira, decidiu que Marciele teria direito a contragolpe.

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate.

A decisão está acirrada. Dois levantamentos consultados mostram Leandro, o Boneco, como o mais cotado para deixar o programa. Porém, outras duas enquetes indicam que Marciele sairá neste paredão.

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 7h50min deste domingo (12):

Enquete GZH

  • Gabriela: 12,7%
  • Leandro: 50,3%
  • Marciele: 37%

UOL

  • Gabriela: 12,74%
  • Leandro: 47,54%
  • Marciele: 39,72%

Extra

  • Gabriela: 4,57%
  • Leandro: 45,86%
  • Marciele: 49,57%

Folha

  • Gabriela: 17%
  • Leandro: 41%
  • Marciele: 42%

Como foi a formação do paredão?

