Enquetes apontam quem deve ser eliminada no 14º paredão do "BBB 26"; veja as parciais

Jordana, Marciele e Samira disputam a preferência do público; a mais votada deixará o reality nesta terça-feira (7)

Sisters encaram o 14º paredão da temporada.

O BBB 26 está na reta final — e brothers e sisters precisam encarar mais um paredão. Desta vez, Jordana, Marciele e Samira disputam a preferência do público. A mais votada deixará o reality nesta terça-feira (7).

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate entre participantes do grupo pipoca.

A maioria dos levantamentos consultados mostra a gaúcha como a mais cotada para deixar o programa.

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 20h45min desta segunda-feira (6):

Enquete GZH

  • Jordana: 35,0%
  • Marciele: 4,9%
  • Samira: 60,1%

UOL

  • Jordana: 33,33%
  • Marciele: 5,1%
  • Samira: 61,57%

Extra

  • Jordana: 50,33%
  • Marciele: 1,82%
  • Samira: 47,85%

Folha

  • Jordana: 31%
  • Marciele: 10%
  • Samira: 59%

Como foi a formação do paredão?

Juliano Floss, consagrado líder no domingo (5), mandou Jordana para a berlinda. Na votação da casa, houve um empate entre Marciele e Samira. 

O dançarino escolheu Marciele, mas a gaúcha não conseguiu se safar e foi puxada por Jordana no contragolpe, fechando a formação do paredão da noite.

