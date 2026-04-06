Enquetes apontam quem deve ser eliminada no 14º paredão do "BBB 26"; veja as parciais

O BBB 26 está na reta final — e brothers e sisters precisam encarar mais um paredão. Desta vez, Jordana, Marciele e Samira disputam a preferência do público. A mais votada deixará o reality nesta terça-feira (7).
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate entre participantes do grupo pipoca.
A maioria dos levantamentos consultados mostra a gaúcha como a mais cotada para deixar o programa.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 20h45min desta segunda-feira (6):
Enquete GZH
- Jordana: 35,0%
- Marciele: 4,9%
- Samira: 60,1%
UOL
- Jordana: 33,33%
- Marciele: 5,1%
- Samira: 61,57%
Extra
- Jordana: 50,33%
- Marciele: 1,82%
- Samira: 47,85%
Folha
- Jordana: 31%
- Marciele: 10%
- Samira: 59%
Como foi a formação do paredão?
Juliano Floss, consagrado líder no domingo (5), mandou Jordana para a berlinda. Na votação da casa, houve um empate entre Marciele e Samira.
O dançarino escolheu Marciele, mas a gaúcha não conseguiu se safar e foi puxada por Jordana no contragolpe, fechando a formação do paredão da noite.
